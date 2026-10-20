Belo leva rasteira da Justiça e pode ter bens penhorados após dívidas astronômicas - (crédito: Reprodução/Multishow)

O cantor Belo enfrenta mais um desdobramento judicial relacionado a uma pendência financeira com um advogado que o representou no processo contra o ex-jogador Denilson.

A Justiça determinou a penhora de créditos do artista para tentar quitar uma dívida de R$ 283,5 mil, conforme informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira.

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A medida prevê que valores provenientes de um depósito de receitas e royalties relacionados às obras musicais do pagodeiro sejam utilizados para o pagamento do débito.

A solicitação foi apresentada pelo advogado responsável pela cobrança, que também pediu prioridade no recebimento dos honorários por se tratar de verba considerada essencial ao sustento profissional e familiar.

A origem da cobrança remonta a 2019, quando o profissional atuou na defesa de Belo durante a disputa judicial com Denilson envolvendo a aquisição do grupo de pagode Soweto.

Segundo as informações divulgadas, o advogado afirma ter contribuído para o encerramento do conflito, mas não recebeu a quantia que havia sido acordada pelo serviço prestado.

O cantor foi acionado judicialmente em fevereiro deste ano. Inicialmente, o valor cobrado era de R$ 224 mil, mas a quantia foi atualizada durante a tramitação do processo, chegando aos atuais R$ 283,5 mil.

Penhora ainda não garante pagamento

Apesar da decisão favorável ao advogado, a determinação não significa que o débito será quitado imediatamente. A Justiça ainda precisa avaliar outros pedidos de penhora para definir a ordem em que os credores receberão os valores disponíveis.

Segundo Fábia Oliveira, Belo também teria sido procurado anteriormente para realizar o pagamento de forma voluntária, mas não tomou providências. Uma tentativa de bloqueio de valores em sua conta bancária encontrou apenas R$ 938,18.