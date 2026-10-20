Felipe Neto explode e dispara xingamentos após Felca publicar vídeo controverso na web

Felipe Neto causou repercussão nas redes sociais na madrugada desta terça-feira (20) ao publicar uma mensagem de indignação pouco depois de Felca divulgar um vídeo sobre experiências pessoais marcadas por bullying, alcoolismo e fobia social.

Embora não tenha mencionado ninguém diretamente, a manifestação do influenciador foi interpretada como uma possível indireta ao colega.

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“Vai tomar no c*, né. Só isso mesmo. Uma altura dessa. Num fode”, escreveu Felipe Neto em sua conta no Twitter.

A reação aconteceu após a publicação de um conteúdo que vinha despertando grande expectativa entre internautas.

Parte do público imaginava que Felca apresentaria alguma denúncia relacionada ao cenário político ou às eleições de 2026.

O material, porém, teve como foco a trajetória pessoal do youtuber e os problemas enfrentados ao longo da vida.

Felca relata bullying e dificuldades emocionais

No vídeo divulgado nesta terça-feira (20), Felca contou que sofreu bullying durante oito anos na escola. As agressões começaram quando ele tinha 12 anos e incluíam humilhações, xingamentos e violência física. Em um dos episódios relatados, cinco colegas o espancaram dentro do banheiro escolar.

“Eu não quero partir sem contar minha história”, afirmou o influenciador no início da gravação. Ao recordar a agressão, também declarou: “Não me bateram só até eu cansar, mas até eles cansarem”.

Segundo Felca, as experiências vividas na adolescência tiveram consequências na maneira como lidava com outras pessoas.

Depois de concluir os estudos, ele chegou a dizer aos pais que não conseguiria frequentar uma faculdade.

Influenciador revela relação com o álcool

Durante o relato, Felca explicou que passou a recorrer à bebida alcoólica na vida adulta para enfrentar situações sociais que provocavam desconforto, incluindo gravações e eventos públicos.

Em uma ocasião, ele bebeu antes de gravar um vídeo em que entrevistava desconhecidos em um shopping. Ao chegar em casa, desmaiou e quebrou duas costelas. O youtuber também revelou que já teve pensamentos suicidas.

Como parte de uma tentativa de enfrentar a timidez e a fobia social, Felca anunciou que pretende cumprir um desafio de três meses. A proposta envolve sair de casa com mais frequência e aceitar convites para atividades sociais.

Ele também manifestou a intenção de visitar escolas para conversar com estudantes sobre bullying, compartilhando as próprias experiências e alertando sobre os impactos das agressões na infância e na adolescência.

Anúncio provocou expectativa nas redes

Antes de o vídeo ser publicado à meia-noite, Felca havia anunciado que preparava um conteúdo especial.

A divulgação alimentou especulações entre seguidores, que acreditavam na possibilidade de uma abordagem sobre as eleições presidenciais de 2026, especialmente por causa do segundo turno.