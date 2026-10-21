Irmão famoso de Lua Blanco expõe conselho marcante que recebeu antes da morte da atriz - (crédito: Reprodução/Instagram)

A perda de Lua Blanco, que morreu aos 39 anos após enfrentar um câncer, levou o irmão Daniel Blanco a compartilhar uma lembrança que pretende carregar pelo resto da vida.

Em um vídeo publicado nas redes sociais na terça-feira (20), o ator falou sobre o luto e revelou como a irmã o ajudou a enfrentar um dos períodos mais dolorosos de sua vida pessoal.

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Daniel contou que tem alternado momentos de tristeza e tranquilidade desde a morte da artista. Ao agradecer as mensagens de carinho recebidas dos fãs, ele também destacou a importância que Lua teve para pessoas que acompanharam sua trajetória na televisão, na música e no teatro.

“Estou com ondas de emoções. Às vezes estou aqui embaixo e, às vezes, ok. Primeiro, quero agradecer as mensagens que recebi; foram muitas. Fiquei muito feliz porque sei o quanto a Lua era especial para vocês e quantas vidas ela transformou simplesmente por existir, pela arte dela e pelo amor dela, que sempre transpareceu”, declarou.

Conselho de Lua ajudou irmão a enfrentar sofrimento

Durante o relato, Daniel voltou a 2016, quando passou por uma separação amorosa. Com receio de enfrentar novamente uma fase de sofrimento emocional intenso, ele recebeu o apoio da irmã, que decidiu conversar com ele assim que soube do término.

"Tive o prazer de falar isso para ela no último dia de vida dela… Em 2016, minha namorada terminou comigo, e eu sou muito sensível e estava prevendo uma longa jornada de dor. A Lua foi correndo lá para casa quando ficou sabendo e, em vez de ficar, ‘Irmãozinho, vai ficar tudo bem, não fica assim, não’, ela falou, ‘Daniel, senta aqui comigo’", relembrou.

O ator explicou que Lua ocupava um lugar especial na família e assumia, muitas vezes, uma postura maternal.

"A Lua era irmã/mãe. Ela era a minha segunda mãe. Ela fez um sermão de uma hora e meia sobre como é importante aceitar sentir dor. Não fingir que ela não está lá e ter medo de doer, porque quanto mais a gente aceita que tem dor para ser sentida, mais forte a gente vai sair do outro lado desse túnel escuro. Recebi essa informação com muita atenção porque eu já levei um pé na bunda antes e deprimi. Tinha medo de voltar para aquilo", afirmou.

Última conversa com a atriz ganhou significado especial

Daniel também revelou que conseguiu agradecer à irmã pelo ensinamento no último dia de vida dela.

"A Lua lembrava desse término e, por isso, ficou muito preocupada comigo e falou que isso era sinal de força e não de fraqueza. ‘Você é humano, Daniel, está tudo bem; todo mundo vai sentir dor. Existe uma grande diferença entre sentir dor e sofrer.

Sente a dor, ela tem que estar lá, ela está tentando te proteger. Nosso corpo é inteligentíssimo e a gente vai sair dessa dor. Sentir não é fraqueza, aceitar sentir é uma das nossas maiores forças’. Eu levo isso para a minha vida inteira", contou.

Por fim, Daniel prestou uma última homenagem à irmã e incentivou os seguidores a valorizarem os sentimentos e os vínculos afetivos. "A Lua era puro amor. Sejam puro amor, não tenham medo de amar", concluiu.