Motorista morre após se jogar de caminhão em movimento e caso intriga autoridades

Um acidente na BR-423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, terminou com a morte de um motorista na terça-feira (20).
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O homem pulou do caminhão enquanto o veículo ainda estava em movimento, bateu a cabeça em uma pedra e morreu no local. O passageiro também saltou e ficou ferido.
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) trabalha com a hipótese de que os dois ocupantes tenham tentado deixar o veículo após uma possível falha nos freios. A suspeita, no entanto, ainda não foi confirmada e será apurada pelas autoridades.
Depois que os dois homens saltaram, o caminhão deixou a pista e parou no acostamento. Parte da carga transportada também caiu às margens da rodovia.
O passageiro ferido recebeu atendimento e foi levado ao Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns. Até a última atualização das informações, não havia detalhes sobre o estado de saúde dele.
Agentes da PRF e equipes do Instituto de Criminalística (IC) compareceram ao trecho onde ocorreu o acidente para realizar os procedimentos necessários.
A Polícia Civil ficará responsável pela investigação, que deverá esclarecer as circunstâncias da ocorrência e verificar se houve falha no sistema de freios.
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