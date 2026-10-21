Irmã revela como Lua Blanco estava no último dia de vida: 'Piadas e caretas'

Sol Blanco emocionou seguidores ao compartilhar lembranças dos últimos momentos de vida da irmã, Lua Blanco, que morreu aos 39 anos no domingo (18).
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Em uma publicação feita nas redes sociais na terça-feira (20), ela relatou como a atriz lidou com a fase final da doença e destacou a tranquilidade que demonstrou diante da morte.
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A artista, conhecida nacionalmente por interpretar Roberta Messi na versão brasileira de “Rebeldes”, enfrentava um câncer nos últimos meses de vida.
Segundo Sol, a irmã passou por uma transformação durante esse período e conseguiu manter características marcantes de sua personalidade mesmo em meio às dificuldades.
“Ela ficou melhor que nunca, sem o peso do corpo doente, sem o peso da mente que ela lutava contra a vida inteira e podendo cuidar de todos nós ao mesmo tempo do jeito que ela sempre quis”, escreveu.
A irmã também recordou situações que, para ela, demonstravam a maneira como Lua encarava os momentos mais delicados. Mesmo diante do desconforto, a atriz teria preservado o bom humor e a gentileza com as pessoas ao redor.
“A mesma pessoa que se estressava se a carne dela viesse bem passada estava no momento mais desconfortável da vida dela com um sorriso no rosto, sendo a pessoa mais gentil que eu já vi”, relatou.
Em seguida, Sol descreveu como foram as últimas horas da artista e afirmou que ela não demonstrou receio de partir.
“No último dia dela, ela ainda fazia piadas e caretas. Ela estava completamente em paz e não teve medo de morrer”, completou.
Legado de Lua Blanco para a família
Além de recordar os últimos momentos da atriz, Sol destacou as lições que aprendeu com a irmã ao longo da vida. Entre os ensinamentos mencionados estão a importância da fé, da amizade e do cuidado com as pessoas queridas.
“Ela deu aulas de como manter a fé quando parecia impossível. Ela deu aulas de como ser uma boa amiga, de como cuidar de quem ama e manter eles próximos”, afirmou.
Sol também atribuiu à irmã parte de sua mudança de perspectiva sobre saúde mental. Segundo ela, a convivência com Lua contribuiu para desenvolver mais empatia diante das dificuldades emocionais enfrentadas por outras pessoas.
“Eu aprendi a ser mais gentil com as pessoas, a ter compreensão com a saúde mental dos outros e não ser tão duro como se a pessoa tivesse escolha de suas emoções”, declarou.
Sol terminou a homenagem reafirmando a importância da irmã em sua trajetória e expressando a saudade deixada pela perda.
“A Lua segue viva sendo parte de mim e dentro de milhares de outras vidas que ela impactou no caminho. Agradeço por tudo, irmã, você tirou muita, muita onda. Sinto muito orgulho e uma saudade inexplicável”, concluiu.
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