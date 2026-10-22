Filha de Deolane surta, destrói imóvel e vai parar no hospital após decisão da Justiça - (crédito: Reprodução/Instagram)

A situação de Valentina, filha caçula de Deolane Bezerra, voltou a chamar atenção em meio à prisão da influenciadora.

A pequena, de 10 anos, precisou de atendimento em um hospital particular de São Paulo após apresentar uma crise de pânico e quebrar diversos objetos dentro de casa, segundo relatos divulgados nesta quarta-feira (21).

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Martinha Girassol, amiga e funcionária da família, surgiu aos prantos nas redes sociais ao falar sobre o estado emocional da criança.

Em um desabafo, ela demonstrou preocupação com o sofrimento da menina e questionou a permanência da mãe na prisão.

"Pelo amor de Deus. A Valentina teve uma crise de pânico, uma criança de 10 anos, com a mãe presa, ela [Valentina] está no hospital com crise. Ela quebrou a casa toda. Isso é demais, meu Deus do céu.

É só uma criança, tanta gente ruim no mundo e essa perseguição com a Deolane? Tanta gente que conhecemos estão aí [soltas]. Alguém pode me responder? Por que ela tem que passar por tudo isso? Orem pela menina. A menina fez o aniversário e a mãe presa, ela nem teve a festinha dela", disse a funcionária aos prantos.

Conforme informações do Portal LeoDias, o episódio teria acontecido depois que Valentina soube que um novo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa da mãe havia sido negado. Abalada com a notícia, a criança teria entrado em desespero, e a situação exigiu atendimento médico.

O estado psicológico da menina já havia sido levado à Justiça pelos advogados de Deolane como argumento para tentar conseguir a liberdade da influenciadora.

A defesa ressaltou que ela é mãe de uma criança menor de 12 anos e apresentou um laudo psicológico que apontava que Valentina estaria enfrentando “sofrimento psíquico intenso”. Apesar da documentação, a Justiça não concedeu a soltura.

Deolane está presa preventivamente desde 21 de maio de 2026, na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo.

A advogada e influenciadora é investigada sob acusação de envolvimento em lavagem de dinheiro e organização criminosa ligada ao PCC.

A defesa terá uma nova oportunidade de contestar a prisão em 27 de outubro de 2026, data marcada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) para a análise de outro pedido de habeas corpus.