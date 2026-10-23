Rayane Figliuzzi detalha barraco com Belo em estacionamento de shopping

A relação entre Belo e Rayane Figliuzzi entrou em uma fase decisiva após uma discussão em um shopping do Rio de Janeiro.

Em meio à repercussão do episódio, a influenciadora confirmou que o casal considera encerrar o namoro e revelou detalhes sobre o que teria descoberto a respeito da vida amorosa do cantor.

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Em conversa com a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, Rayane contou que a possibilidade de separação está sendo avaliada com cautela.

Um dos fatores que pesam na decisão é a relação do filho da influenciadora com o pagodeiro. A criança mora com os dois, e Rayane pretende encontrar a melhor maneira de lidar com uma eventual mudança na dinâmica familiar.

Flagra em estacionamento teria provocado discussão

A crise ganhou repercussão após um desentendimento entre os dois na quarta-feira (21), no estacionamento de um shopping na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo o relato atribuído a Rayane, ela foi ao encontro de Belo e o encontrou dentro de um carro, conversando por videochamada com outra mulher. Ao pedir para olhar o celular do cantor, teria recebido uma resposta negativa, o que contribuiu para aumentar a tensão entre eles.

Durante a discussão, Rayane teria puxado a camisa do artista na tentativa de fazê-lo permanecer no local para conversar. O encontro terminou com os dois deixando o shopping em veículos separados.

Além do episódio no shopping, Rayane teria contado que descobriu um suposto relacionamento extraconjugal entre Belo e Nicole Fagundes, mulher que era sua amiga e assessora.

De acordo com o relato, Nicole chegou a morar na casa do casal enquanto Rayane participava do reality show “A Fazenda”. Quando deixou o confinamento e voltou para casa, a influenciadora teria descoberto o envolvimento entre os dois.