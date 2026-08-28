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Luana Piovani manda recado após encontrar Ana Paula Renault no Rio

Encontro foi compartilhado nas redes sociais e atiçou fãs das famosas

Luana Piovani manda recado após encontrar Ana Paula Renault no Rio - (crédito: Reprodução/TV Globo)
Luana Piovani manda recado após encontrar Ana Paula Renault no Rio - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Luana Piovani decidiu antecipar as comemorações pelos 50 anos com uma reunião que promete dar o que falar.

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No Rio de Janeiro, onde celebra a chegada da nova idade, a atriz e apresentadora encontrou Ana Paula Renault e fez questão de registrar o momento nas redes sociais nesta quinta-feira (27).

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A aniversariante completa 50 anos neste sábado (29) e já vem recebendo demonstrações de carinho de pessoas próximas.

Durante a tarde, Luana falou sobre a felicidade de ver amigos se mobilizando e viajando para estar ao seu lado na ocasião especial.

A presença de Ana Paula, campeã do "BBB 26", deixou o encontro ainda mais especial para Piovani. Ao mostrar a amiga, ela relembrou que as duas já eram alvo de torcida dos internautas para que se conhecessem.

"Ela não deixou de vir aqui me dar esse acalanto, e a gente finalmente juntou essas duas que o mundo todo 'shippou' e nós estamos aqui", afirmou. Na sequência, Luana recebeu o elogio "maravilhosa" da ex-BBB.

Em clima de celebração, Piovani também aproveitou a ocasião para enaltecer a trajetória de Ana Paula e a identificação que encontrou na amiga.

"Parabéns pela sua batalha, pela suas lutas, porque a gente fala muito as mesmas coisas, graças a Deus, duas brabas. Braba não, a gente não anda só e tá com o corpo fechado."

Antes de encerrar o vídeo, Luana ainda fez uma espécie de alerta bem-humorado sobre a união das duas. "Mundo, cuidado agora. Se juntou, boom", afirmou, simulando o barulho de uma explosão.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 28/08/2026 09:37
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