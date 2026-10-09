Viúva de Rick Sollo emite carta aberta e fala sobre fidelidade e caráter do músico - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte do cantor sertanejo Rick Sollo, aos 59 anos, deixou uma lacuna na vida de Geralda Helena, sua companheira por 43 anos.

Nesta quinta-feira (8), ela voltou a homenagear o artista nas redes sociais e compartilhou lembranças da relação construída ao longo de mais de quatro décadas.

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A publicação no Instagram reuniu imagens do casal e um vídeo que ressaltou uma característica marcante do relacionamento: a fidelidade de Rick.

A mensagem que acompanhava o registro destacou a decisão do cantor de permanecer ao lado da esposa, atribuindo essa postura ao seu caráter.

“Ele poderia ter escolhido qualquer caminho, mas escolheu ser fiel. Não por falta de oportunidades, mas por caráter”, dizia a legenda do vídeo.

Geralda também escreveu sobre o vínculo que manteve com o sertanejo e a dificuldade de lidar com a ausência dele.

Em um relato marcado pela saudade, ela recordou os momentos compartilhados e a importância que o marido teve em sua vida.

“Foram 43 anos de amor, de lutas, de alegria, de cumplicidade. Você foi meu porto seguro, meu melhor amigo, o amor da minha vida. Dói muito não ter você aqui, meu coração chora a sua ausência, mas sou grata a Deus por ter me dado o privilégio de viver essa história tão linda ao seu lado.”

Família e trajetória do casal

A história de Rick e Geralda começou quando os dois ainda eram jovens. Juntos, tiveram dois filhos, Mônica e Victor Henrique, e construíram uma família que hoje conta também com quatro netos.

A união religiosa foi oficializada em março de 2015, durante uma cerimônia na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, localizada em Aparecida, no interior de São Paulo.

Acidente matou Rick e outras quatro pessoas

Integrante da dupla sertaneja com Renner, Rick morreu em 21 de setembro de 2026, após um helicóptero cair na Serra Catarinense.

Os destroços da aeronave foram localizados no dia seguinte, nas proximidades de Urubici, em Santa Catarina.

O acidente também vitimou outras quatro pessoas: o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Ricardo dos Santos Soares, o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira.