Filha de ex-BBB morre com 29 dias de vida após realizar cirurgia invasiva - (crédito: Reprodução/Instagram)

A filha de Marcelo Zagonel, ex-participante do "BBB 14", morreu aos 29 dias de vida. Aurora era fruto do casamento do ex-BBB com Ana Paula Voigt.

A notícia foi divulgada pelo casal nas redes sociais na sexta-feira (23), em uma homenagem à menina.

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Na despedida, os pais destacaram o amor que sentiram pela filha durante o breve período em que estiveram juntos.

“Aurora nos ensinou o que há de mais puro e verdadeiro: o amor em sua forma mais bonita. Sua breve passagem por aqui deixou um legado de luz, doçura e amor em nossos corações. Ela sempre será lembrada com muito amor”, escreveu Marcelo.

A bebê nasceu em 24 de setembro e precisou passar por uma cirurgia no dia seguinte ao parto.

No início de outubro, o casal havia compartilhado com os seguidores que enfrentava um período delicado, marcado pela preocupação com a recuperação da filha.

Na ocasião, os dois pediram orações e mensagens positivas, mas não revelaram qual problema de saúde levou ao procedimento cirúrgico.

“Pedimos de coração que coloquem a Aurora nas orações de vocês e enviem muitas boas energias para a nossa pequena. (…) Neste momento, nosso coração e nossa dedicação estão inteiramente com ela”, disseram em uma das publicações.