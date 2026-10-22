Ex-BBB e atual apresentadora da Globo investe R$ 12 milhões em imóvel e vira vizinha de Vini Jr.

A apresentadora Ana Clara Lima, da Globo, desembolsou R$ 12 milhões para adquirir uma mansão de luxo no condomínio Alphaville Barra, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.
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A compra foi realizada em outubro, após uma negociação que reduziu em R$ 900 mil o preço inicialmente pedido pelo imóvel, anunciado por R$ 12,9 milhões. As informações foram divulgadas pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia.
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Com a aquisição, a ex-participante do "Big Brother Brasil" passará a integrar a vizinhança de personalidades conhecidas, como o jogador Vini Jr. e os cantores Belo e Ludmilla, que também possuem imóveis no condomínio.
A residência impressiona pelas dimensões e pela estrutura. São 900 m² de área construída em um terreno de 605 m², com elevador privativo para circulação entre os pavimentos e garagem com capacidade para quatro veículos.
A propriedade conta com quatro suítes, três delas equipadas com closet. A suíte principal dispõe de uma ampla sala de banho.
Entre os diferenciais da casa estão ainda uma piscina com cascata, sauna, churrasqueira e espaço gourmet coberto, além de dependência completa para funcionários.
A tecnologia também faz parte da estrutura da mansão. O sistema de automação integrado à Alexa permite controlar a iluminação e outras funções da residência por comandos de voz.
Apesar de já ter fechado a compra, a apresentadora do "Estrelas da Casa" ainda não deve ocupar o novo endereço imediatamente. A apresentadora contratou arquitetos e decoradores para realizar ajustes nos ambientes e adaptar os espaços às suas preferências pessoais.
Até que as intervenções sejam concluídas, ela continuará morando na cobertura duplex que possui na Barra da Tijuca.
Procurada para comentar a aquisição, a assessoria da comunicadora ainda não havia respondido até a publicação das informações.
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