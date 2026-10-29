Jônatas Faro surge em clique raro com namorado, tutor das filhas de Glória Maria - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma aparição discreta de Jônatas Faro ao lado do namorado chamou a atenção nas redes sociais. O ator, de 39 anos, publicou uma foto com o economista Paulo Mesquita, de 46, durante um encontro com amigos em um quiosque na Praia do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, na noite de terça-feira (27).

O registro foi compartilhado poucos dias depois de o artista abandonar o confinamento de "A Fazenda 18". Ele decidiu deixar o reality show da Record na quinta-feira (22), encerrando sua participação na disputa.

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A relação com Paulo, que já dura cerca de dois anos, ganhou maior visibilidade durante o programa. Foi enquanto estava confinado que Jônatas falou abertamente sobre sua bissexualidade e revelou aos colegas que mantinha um relacionamento com um homem.

Quem é o namorado de Jônatas Faro?

Além de economista, Paulo Mesquita tem uma ligação próxima com a família da jornalista Gloria Maria, morta em 2023. Amigo e pessoa de confiança da comunicadora, ele está entre os responsáveis pelos cuidados de suas duas filhas, Maria, de 18 anos, e Laura, de 17.

Passado amoroso do ator

Antes de iniciar o namoro com Paulo, Jônatas foi casado com a atriz Danielle Winits. A união aconteceu entre 2010 e 2011, e os dois são pais de Guy, atualmente com 15 anos.