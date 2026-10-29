Mãe de Virginia se revolta após suposto 'golpe do baú' contra Zé Felipe vir à tona em reality show

Margareth Serrão demonstrou incômodo ao ouvir o nome de Virginia Fonseca durante uma conversa sobre interesse financeiro em relacionamentos no reality show "Poderosas do Cerrado", exibido pelo GNT e pelo Globoplay.
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A mãe da influenciadora criticou a maneira como a filha foi envolvida no debate e não escondeu a insatisfação com o comentário.
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A discussão começou quando as participantes falaram sobre a expressão “golpe do baú”, utilizada para se referir a pessoas que se casam por interesse econômico.
O assunto surgiu durante uma conversa envolvendo Andréa Mota, viúva do cantor Leandro, que morreu em 1998.
Enquanto as integrantes do programa divergiam sobre o caráter ofensivo do termo, Thaily Semensato mencionou Virginia como exemplo de uma personalidade que também enfrenta esse tipo de acusação.
“Dizer pra uma pessoa que deu o golpe do baú é extremamente deselegante. É um termo que ofende qualquer pessoa. As pessoas até dizem até da Virginia que ela deu o golpe no Zé Leonardo”, declarou.
A participante acabou confundindo o nome de Zé Felipe, ex-marido da influenciadora, com o de José Leonardo, filho caçula do antigo casal.
Margareth corrigiu a informação e demonstrou descontentamento com a referência à filha em meio à conversa.
Em outro momento, a mãe da empresária voltou a comentar o episódio e deixou clara sua reprovação à atitude de Thaily. “Achei desnecessário. Ela trouxe um papo na hora errada e no lugar errado”, afirmou.
Virginia Fonseca e Zé Felipe se separaram em 2025
Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento em maio de 2025, depois de aproximadamente cinco anos juntos.
Da relação, nasceram três filhos: Maria Alice, de 5 anos, Maria Flor, de 4, e José Leonardo, de 2.
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