Luciano Huck se espanta ao encontrar cobra no quintal de casa no Rio; veja - (crédito: TVGlobo/Imagem Ilustrativa)

Uma cobra apareceu na área externa da residência de Luciano Huck, no Rio de Janeiro, e surpreendeu o apresentador.

O encontro aconteceu na terça-feira (27), quando ele registrava a presença de animais silvestres na propriedade onde mora com a esposa, Angélica, e os filhos Joaquim, Benício e Eva.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O episódio foi compartilhado por Huck nos Stories do Instagram. Ao mostrar o réptil próximo a uma das portas de vidro da mansão, o comunicador publicou a frase:

"Também veio uma turma que não foi convidada". A publicação foi acompanhada de uma figurinha do personagem Homer Simpson em desespero.

A jiboia, no entanto, não foi a única visitante registrada pelo apresentador naquele dia. Antes de encontrar a cobra, ele fotografou um tucano que circulava pela área verde da propriedade e comentou: "visita ilustre aqui em casa".

Em seguida, um macaco apareceu entre as árvores do terreno. Ao compartilhar a imagem, Huck brincou: "A Arca de Noé aportou por aqui hoje". A sequência de registros terminou com a aparição inesperada do réptil.

Onde fica a mansão de Luciano Huck?

A residência da família está localizada no Joá, região nobre do Rio de Janeiro conhecida pela vegetação abundante e pela proximidade com áreas naturais. O imóvel também oferece vista para a Pedra da Gávea.