Funcionária de motel morre após ser encontrada agonizando em um dos quartos

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 42 anos que trabalhava no Motel Lumini, no bairro do Limão, zona norte de São Paulo.
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A funcionária morreu na manhã de quarta-feira (28), após apresentar um mal-estar enquanto cumpria o turno da madrugada.
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O caso veio à tona depois que o marido da vítima foi chamado pela gerência do estabelecimento.
Segundo o boletim de ocorrência, ele costumava buscar a esposa ao fim do expediente, por volta das 3h50. Naquela madrugada, porém, ela não apareceu no horário habitual.
O companheiro relatou que aguardava em frente ao motel por volta das 4h10, quando percebeu a demora.
Cerca de 25 minutos depois, a gerente entrou em contato para avisar que a funcionária estava passando mal em uma das suítes sob sua responsabilidade.
Ao chegar ao local indicado, o homem encontrou a esposa agonizando no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a mulher acabou levada ao Pronto-Socorro de Santana. Apesar do socorro, a morte foi confirmada por volta das 6h45.
A vítima trabalhava no estabelecimento havia aproximadamente 16 anos, sempre no período noturno, conforme informações registradas pela polícia.
Ainda de acordo com o relato do marido às autoridades, ela não apresentava problemas de saúde conhecidos que explicassem o ocorrido.
O caso foi registrado como morte suspeita no 23º Distrito Policial de Perdizes. As circunstâncias do episódio continuam sendo apuradas para esclarecer o que provocou o mal-estar e a morte da trabalhadora.
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