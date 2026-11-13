Gracyanne Barbosa se manifesta após perder o pai para doença grave - (crédito: Reprodução/Instagram)

Gracyanne Barbosa fez um desabafo emocionado nas redes sociais nesta quinta-feira (12), três dias após a morte do pai, Elias Barbosa, aos 72 anos.

Visivelmente abalada, a influenciadora reapareceu na internet para agradecer o apoio recebido durante o período de luto e falou sobre a importância de ter retomado a relação com o familiar antes de sua partida.

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Aos 44 anos, a ex-BBB contou que passou os últimos dias longe das redes sociais e precisou de um tempo ao lado da família para lidar com a perda.

Durante a manifestação, ela reconheceu que ainda está tentando compreender tudo o que aconteceu e demonstrou gratidão pelas mensagens enviadas pelos seguidores.

“Foram dias difíceis, de dor e, assim, preciso assimilar tudo, né? Mas eu quero que vocês saibam que cada mensagem, cada carinho, cada palavra que chegou até mim fez muita diferença”, declarou.

O momento também foi marcado por uma reflexão sobre os conflitos familiares. Gracyanne revelou que o reencontro com Elias aconteceu há aproximadamente três meses, depois de um período de afastamento.

Segundo ela, a decisão de perdoar o pai poderia ter acontecido anteriormente, mas foi necessário amadurecimento para superar as diferenças.

“Poderia ter ficado mais tempo com ele, mas, óbvio, acredito que também precisei de maturidade para esse processo”, afirmou.

Em outro trecho do pronunciamento, a musa fitness direcionou uma mensagem aos seguidores que enfrentam situações semelhantes.

“Não deixem o tempo passar! Aproveitem para estar com as pessoas que vocês amam, aproveitem para abraçar, para dizer ‘eu te amo’, para estar junto, porque, quando você menos espera, foi, a vida passa”, aconselhou.

Gracyanne também reconheceu que a rotina profissional pode acabar afastando as pessoas de quem realmente importa.

“A gente não tá aqui para julgar. E perdoe, e fale ‘eu te amo’, e abrace, e aproveite o momento, porque ele acaba.”

Morte do pai de Gracyanne Barbosa

Elias Barbosa morreu na segunda-feira (9), aos 72 anos, em Brasilândia, no Mato Grosso do Sul.

O pai da influenciadora enfrentava um câncer de próstata, diagnosticado em 2020, e havia passado por um cateterismo de emergência em março de 2025.