Com marido polêmico, Bruna Biancardi desabafa sobre o lado negativo da fama - (crédito: Reprodução/Instagram)

Bruna Biancardi usou as redes sociais para conversar com os seguidores e respondeu perguntas sobre diferentes aspectos de sua vida pessoal.

Entre os assuntos abordados pela influenciadora, de 32 anos, estiveram os desafios de viver sob os holofotes e a experiência de esperar o terceiro filho.

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Ao comentar a exposição constante na internet, a esposa do jogador Neymar afirmou que uma das maiores dificuldades é lidar com julgamentos de pessoas que não conhecem sua realidade, mas formam opiniões com base apenas no que acompanham pelas redes sociais.

"Acho que é aprender a lidar com opiniões de quem não conhece a história toda, ou de quem acha que conhece, só pelo o que vê nas redes. Faz parte, mas nem sempre é fácil", afirmou.

Durante a interação, Bruna também falou sobre a gestação atual. Segundo ela, a terceira gravidez tem sido mais tranquila, resultado da experiência adquirida nas anteriores, embora a rotina tenha se tornado mais intensa com os cuidados dedicados às duas filhas.

"Uma gestação diferente da outra, mas acho que fui aprendendo e essa está sendo bem leve. Como já tenho duas filhas, a rotina é muito mais corrida e, às vezes, no meio de tanta coisa, preciso até me lembrar de parar e curtir cada fase dessa gravidez porque sei o quanto passa rápido", escreveu.