Blogueirinha protagoniza barraco ao vivo com direção do Multishow e gera climão diante de convidado - (crédito: Reprodução/Multishow)

Uma brincadeira de duplo sentido envolvendo Xamã provocou uma saia-justa durante o programa "Blogueirinha Entrevista", exibido ao vivo na segunda-feira (16), no Multishow.

Incomodada com a abordagem feita por um integrante da plateia, a apresentadora interrompeu a entrevista e deu uma bronca na própria equipe de produção e direção, deixando evidente sua insatisfação diante do cantor.

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A situação começou quando um rapaz perguntou qual era o signo do artista. Ao descobrir que Xamã é escorpiano, o participante aproveitou a resposta para fazer uma provocação de cunho sexual: "O escorpião quando ele fica nervoso, ele pica. E você, quando fica nervoso, pica também?".

A reação de Blogueirinha foi imediata. Sem esconder o descontentamento, ela repreendeu a equipe responsável pela sugestão da pergunta e criticou o tipo de humor utilizado na atração.

"Não fica fazendo as perguntas da produção que eles vêm com esse humor Zorra Total para cá, esse humor sem graça", disparou.

O rapaz tentou argumentar que estava apenas atendendo a uma curiosidade do público. A justificativa, porém, não convenceu a apresentadora, que voltou a demonstrar irritação com a situação.

"O povo não quer saber nada. Gente, eu acho essa pergunta tão baixo nível, tão baixo nível. Juro para você, eu não gosto dessas brincadeiras", afirmou.

Apresentadora manda recado à equipe

Mesmo com a tentativa de contornar o episódio, Blogueirinha reforçou que não queria aquele tipo de abordagem em seu programa. A apresentadora deixou claro que a crítica não fazia parte de uma brincadeira e direcionou o recado aos profissionais responsáveis pelo conteúdo da entrevista.

"Não tô brincando. Humor baixo nível, gente. Se você quer isso em outro programa, faça em outro programa, não no meu. Vê se eu brinco com esse tipo de coisa? Eu não brinco."

Enquanto o desentendimento acontecia, Xamã preferiu não responder à provocação. Na sequência, Blogueirinha voltou a falar com o rapaz da plateia e se desculpou, reconhecendo que ele apenas havia seguido uma orientação recebida nos bastidores.

"Na verdade, eu nem vou te dar um fecho, eu vou te pedir desculpas porque eu sei que não veio de você, tá? Pode ir", concluiu.