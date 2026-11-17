A morte de Ana Lívia Alves, de 25 anos, mobilizou familiares, amigos e seguidores nas redes sociais após um acidente fatal na BR-020, no Ceará, na tarde de segunda-feira (16).
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A jovem, que cursava Medicina, dirigia uma Toyota SW4 quando sofreu o acidente no trecho entre os municípios de Maranguape e Caridade.
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A estudante seguia de Fortaleza para Canindé quando perdeu o controle da caminhonete, por volta das 13h. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo deixou a pista e capotou.
A região registrava chuva intensa naquele momento, conforme os primeiros levantamentos realizados pelos agentes.
Durante a sequência de capotamentos, Ana Lívia foi arremessada para fora do automóvel. Ela foi encontrada a alguns metros do veículo e recebeu socorro, sendo encaminhada ao Hospital de Caridade. Apesar do atendimento, morreu após dar entrada na unidade de saúde.
A investigação preliminar não identificou envolvimento de outros veículos na ocorrência. A PRF também informou que equipes do Corpo de Bombeiros Militar participaram do atendimento e compartilharam informações sobre o acidente com os policiais rodoviários.
A corporação ainda não conseguiu determinar em quais circunstâncias a motorista foi lançada para fora da caminhonete.
Entre os pontos investigados está a eventual utilização do cinto de segurança. A PRF informou que a análise também levará em consideração o estado da pista, o clima e outros elementos que possam ter influenciado a ocorrência.
Ana Lívia mantinha um perfil no Instagram com mais de 30 mil seguidores, onde publicava registros de viagens, atividades físicas e da graduação em Medicina.
Nas horas que antecederam a tragédia, a jovem chegou a compartilhar momentos de sua rotina.
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