A exposição constante da vida pessoal e as diferenças nos momentos profissionais foram determinantes para o fim do relacionamento entre Xamã e Sophie Charlotte.

O próprio cantor abriu o jogo sobre os motivos da separação durante participação no programa "Blogueirinha Entrevista", exibido na segunda-feira (16), no Multishow.

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Em conversa com a apresentadora Blogueirinha, o artista explicou que a intensa rotina de trabalho dos dois acabou interferindo na relação.

Segundo ele, a repercussão pública de qualquer acontecimento dificultava a construção de momentos de privacidade.

"A gente trabalhou muito, muita coisa junto, ficamos juntos muito tempo, a gente tem uma conexão muito forte, momento de carreira diferente, coisas diferentes.

A gente é muito amigo ainda, se fala muito, mas foi muita coisa ao mesmo tempo, não conseguia ter uma intimidade, qualquer coisa era notícia", contou.

O cantor também revelou que o problema não surgiu apenas na última separação. De acordo com ele, os quatro términos que marcaram o relacionamento tiveram praticamente a mesma razão. Questionado sobre as sucessivas reconciliações, respondeu que os dois simplesmente sentiam vontade de continuar juntos.

"Da segunda vez pelo mesmo motivo da primeira, na terceira, pelo mesmo motivo da segunda, da quarta, mesmo motivo da terceira", explicou ao relembrar as idas e vindas.

Xamã ainda fez questão de destacar que nunca houve brigas entre eles e que o rompimento aconteceu de maneira conjunta. Apesar de seguirem caminhos diferentes, os dois preservaram a amizade e continuam conversando.

"Sei lá, querer ficar junto. Voltávamos bem. A gente nunca brigou, a gente pensa parecido, por mais que sejam universos diferentes. Mas o término foi uma decisão conjunta. Quando se termina, não tem muito.... ", afirmou.

Os artistas se aproximaram durante as gravações de "Renascer", novela da TV Globo exibida em 2024. Na trama, Xamã interpretou Damião, enquanto Sophie deu vida a Eliana. Os personagens formavam um casal na história.