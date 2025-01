Seguro de vida: a solução para garantir liquidez e evitar conflitos no planejamento sucessório

Por Hélio Loreno* — A aprovação da reforma tributária pelo Congresso Nacional trouxe mudanças significativas que preocupam muitos brasileiros, especialmente no que diz respeito ao aumento de impostos sobre doações e heranças. Diante desse cenário, o seguro de vida surge como uma ferramenta essencial para o planejamento sucessório, oferecendo uma solução prática, eficiente e financeiramente vantajosa para garantir liquidez aos herdeiros e evitar complicações jurídicas.

Um dos principais benefícios do seguro de vida é sua isenção de Imposto de Renda, o que significa que o valor pago aos beneficiários não sofre tributação. Além disso, o seguro não entra em processos de inventário, permitindo acesso rápido aos recursos - algo fundamental para cobrir despesas emergenciais, como taxas, dívidas pendentes e, até mesmo, os custos do próprio inventário. Essa agilidade é uma vantagem que outros instrumentos financeiros não oferecem, reduzindo o impacto financeiro sobre a família.

Outro ponto a destacar é a flexibilidade na escolha dos beneficiários. Diferentemente do patrimônio sujeito ao inventário, que segue as regras de sucessão determinadas por lei, o seguro de vida permite que o titular indique livremente quem será contemplado. Essa liberdade evita conflitos familiares e amplia as possibilidades de planejamento, permitindo que pessoas próximas, amigos ou, até, instituições de caridade sejam incluídas no planejamento sucessório.

No contexto do aumento da carga tributária, é cada vez mais necessário buscar alternativas que protejam o patrimônio e evitem a dilapidação dos bens construídos ao longo da vida. O seguro de vida não apenas cumpre esse papel, mas também permite maior controle sobre como o patrimônio será distribuído, alinhando-se às vontades do contratante de forma simples e eficiente.

Portanto, diante das mudanças na legislação tributária e das incertezas do cenário econômico, o seguro de vida deve ser visto não apenas como uma ferramenta de proteção, mas como uma estratégia de planejamento financeiro e sucessório. Mais do que garantir liquidez, ele oferece tranquilidade e segurança, permitindo que as futuras gerações continuem construindo seu legado.

*CEO da master Classic Seguros