Estado laico: o que a lei diz sobre o uso de símbolos religiosos

Ser um Estado laico significa que o governo não adota uma religião oficial e deve manter uma posição de neutralidade - (crédito: Beto Oliveira/Senado Federal - Flickr)

O Brasil é um Estado laico, mas a presença de crucifixos em tribunais e a menção a Deus no preâmbulo da Constituição geram um debate constante. Com a proximidade de feriados religiosos e o uso frequente de temas de fé na política, a discussão sobre os limites entre religião e poder público volta a ganhar força, levantando dúvidas sobre o que a legislação realmente determina.

Ser um Estado laico significa que o governo não adota uma religião oficial e deve manter uma posição de neutralidade, conforme estabelecido no artigo 19, inciso I, da Constituição. Isso não proíbe a fé, pelo contrário: a própria Constituição Federal garante, em seu artigo 5º, inciso VI, a liberdade de crença e o livre exercício de cultos religiosos. O princípio fundamental é que o poder público não pode nem promover nem atrapalhar qualquer manifestação de fé.

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A principal polêmica está na aparente contradição dentro da própria Carta Magna. O preâmbulo, que serve como uma introdução de intenções, menciona que a Constituição foi promulgada “sob a proteção de Deus”. Muitas pessoas usam esse trecho para defender a permanência de símbolos religiosos em espaços públicos.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que o preâmbulo não tem força de lei. Ou seja, a menção a Deus reflete um contexto cultural, mas não cria uma obrigação religiosa para o Estado nem anula o princípio da laicidade, que está estabelecido no artigo 19, inciso I, da Constituição Federal.

Símbolos religiosos em espaços públicos

A questão dos símbolos, como crucifixos em repartições públicas e tribunais, é mais complexa. Não existe uma lei federal que proíba ou autorize expressamente essa prática, o que abre margem para diferentes interpretações e decisões judiciais variadas pelo país.

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De um lado, grupos defendem que a presença desses objetos fere a neutralidade do Estado, pois privilegia uma religião em detrimento de outras e de quem não tem crença. O argumento é que um cidadão ateu ou de outra fé poderia se sentir intimidado em um ambiente que ostenta um símbolo de uma crença específica.

Por outro lado, há o argumento de que tais símbolos representam um marco cultural e histórico do país, e não uma imposição de fé. Essa corrente defende que a retirada dos objetos seria uma forma de apagar parte da identidade e da formação social brasileira.

Decisões sobre a retirada de símbolos religiosos costumam ser pontuais. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não estabeleceu uma norma geral sobre a questão, deixando a decisão sobre a manutenção desses símbolos a critério de cada tribunal. Até o momento, o STF também não estabeleceu uma regra geral válida para todo o país, mantendo o debate sobre o tema em aberto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.