Judicialização da saúde suplementar: entre o direito do paciente e o equilíbrio do sistema

Cristiano Lustosa - advogado especialista em direito da saúde. Atua na área da saúde suplementar

A judicialização da saúde suplementar no Brasil tem se consolidado como um dos fenômenos mais relevantes e preocupantes do sistema de saúde nas últimas décadas. O crescente número de ações judiciais movidas por beneficiários de planos de saúde revela não apenas a insatisfação dos consumidores, mas também fragilidades estruturais na regulação, na prestação dos serviços e no equilíbrio econômico do setor.

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Em essência, a judicialização ocorre quando o cidadão recorre ao Poder Judiciário para garantir o acesso a tratamentos, medicamentos, exames ou procedimentos negados pelas operadoras. Embora esse movimento represente o exercício legítimo de um direito fundamental o direito à saúde, ele também evidencia um descompasso entre as expectativas dos usuários e as regras estabelecidas pelos contratos e pela regulação da saúde suplementar.

Um dos principais fatores que impulsionam esse cenário é a negativa de cobertura baseada no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ainda que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha consolidado o entendimento de que o rol é, em regra, taxativo, as exceções previstas especialmente em casos de recomendação médica fundamentada continuam abrindo espaço para interpretações divergentes e decisões judiciais favoráveis aos pacientes. Isso gera insegurança jurídica tanto para consumidores quanto para operadoras.

Além disso, observa-se um aumento significativo de demandas relacionadas a tratamentos de alto custo, como terapias oncológicas, medicamentos inovadores e procedimentos não incorporados ao rol da ANS. Nesses casos, o Judiciário, frequentemente, atua como instância de última garantia, determinando a cobertura com base em princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a proteção à vida.

Por outro lado, é preciso reconhecer que a judicialização também produz efeitos sistêmicos. Decisões judiciais que determinam coberturas fora das previsões contratuais podem impactar o equilíbrio financeiro das operadoras, refletindo no aumento das mensalidades e, consequentemente, no acesso ao próprio sistema. Trata-se, portanto, de um fenômeno que exige análise cuidadosa, sob pena de comprometer a sustentabilidade da saúde suplementar.

Nesse contexto, o papel do advogado especializado em Direito da Saúde torna-se essencial. Cabe a esse profissional não apenas atuar na defesa dos interesses de seus clientes, mas também contribuir para a construção de soluções mais equilibradas, seja por meio da mediação, da orientação preventiva ou da atuação estratégica em demandas judiciais. A busca por alternativas extrajudiciais, como câmaras de mediação e negociação direta com operadoras, pode reduzir conflitos e promover respostas mais céleres e eficientes.

Por fim, é fundamental que haja um esforço conjunto entre reguladores, operadoras, profissionais de saúde e o próprio Judiciário para aprimorar a comunicação, atualizar protocolos e garantir maior transparência nas decisões. A judicialização não deve ser vista apenas como um problema, mas como um sintoma de falhas que precisam ser corrigidas. Enfrentar esse desafio é essencial para assegurar um sistema de saúde suplementar mais justo, eficiente e sustentável para todos os brasileiros.