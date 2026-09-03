O caso Oi e os limites da recuperação judicial no Brasil

Por Sandro Wainstein* — A decretação da falência da Oi pela Justiça do Rio de Janeiro representa um dos episódios mais relevantes do direito empresarial brasileiro recente. Além de representar o encerramento de uma trajetória corporativa marcada por desafios, o caso evidencia os limites dos mecanismos de recuperação judicial e reforça a importância de planos de reestruturação capazes de equilibrar interesses de credores, trabalhadores, fornecedores e da própria continuidade da atividade econômica.

A Oi chegou ao segundo processo de recuperação judicial com uma dívida estimada em cerca de R$ 44 bilhões e, aproximadamente, 164 mil credores. A nova tentativa de reorganização buscava preservar a operação e viabilizar o cumprimento das obrigações assumidas, mas a ausência de recursos suficientes para manter compromissos essenciais e a inviabilidade financeira identificada no processo levaram o Judiciário a reconhecer a necessidade de conversão da recuperação em falência.

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A recuperação judicial não deve ser compreendida como um mecanismo de adiamento indefinido de uma crise empresarial. Seu objetivo é permitir que empresas economicamente viáveis superem dificuldades momentâneas, reorganizem suas estruturas e voltem a gerar valor. Quando essa possibilidade deixa de existir, a falência passa a cumprir uma função jurídica e econômica relevante: permitir a liquidação organizada dos ativos, a preservação do valor possível da empresa e o pagamento dos credores dentro da ordem estabelecida pela legislação.

O caso também traz reflexões importantes sobre a perspectiva tributária. Grandes processos de insolvência envolvem não apenas credores privados, mas também obrigações fiscais, créditos tributários e discussões relacionadas à arrecadação pública. A correta condução desses processos exige uma análise técnica para conciliar a satisfação dos créditos com a necessidade de preservar atividades econômicas sempre que houver viabilidade.

Outro ponto central é a venda de ativos. Em processos dessa magnitude, a alienação de unidades produtivas e estruturas operacionais pode representar uma alternativa para manter serviços essenciais, preservar empregos e permitir que determinados negócios continuem funcionando sob novos controladores. Entretanto, essas operações precisam respeitar regras de transparência, segurança jurídica e proteção aos envolvidos.

A experiência da Oi demonstra que a recuperação judicial é uma ferramenta fundamental para a economia brasileira, mas sua efetividade depende de diagnósticos realistas e compromissos que possam ser cumpridos. A legislação oferece caminhos para a superação de crises, mas não elimina a necessidade de decisões difíceis quando a capacidade de recuperação deixa de estar presente.

Para o ambiente empresarial, o caso reforça uma mensagem importante: planejamento financeiro, governança e gestão responsável são elementos indispensáveis para evitar que dificuldades operacionais se transformem em crises estruturais. Para o sistema jurídico, reafirma a necessidade de processos conduzidos com equilíbrio, garantindo que a falência, quando inevitável, cumpra seu papel de organizar o encerramento das atividades e proteger, na medida do possível, todos os envolvidos.

A falência da Oi não representa apenas o fim de uma recuperação judicial. Representa, também, um marco de reflexão sobre como o Brasil lida com grandes insolvências e sobre a importância de mecanismos jurídicos capazes de promover segurança, previsibilidade e equilíbrio nas relações empresariais.

Administrador judicial e advogado especialista em gestão de riscos e negociação*



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