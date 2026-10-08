Sem segurança imobiliária, não há desenvolvimento econômico

Por Marcelo Sarmento* — A regularização de imóveis ocupados por empresas e entidades não deve ser tratada como uma simples etapa burocrática. Ela precisa ser compreendida como parte essencial de qualquer política de desenvolvimento econômico.

Uma empresa pode permanecer por anos no mesmo endereço, construir sua sede, investir, gerar empregos e movimentar a economia local. Ainda assim, sem a documentação adequada, todo esse patrimônio pode estar apoiado em uma situação jurídica frágil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Essa insegurança limita o crescimento, dificulta o acesso ao crédito e reduz o valor do imóvel. Regularizar não é apenas concluir um processo administrativo, mas proteger investimentos e garantir estabilidade para atividades econômicas e sociais.

No Distrito Federal, a entrega de contratos, escrituras e outros documentos vinculados a programas como o Desenvolve-DF e o Pró-DF chama atenção para um problema antigo: muitas empresas ainda desenvolvem suas atividades em imóveis cuja situação jurídica não está plenamente resolvida.

É preciso reconhecer a importância dessas iniciativas, mas compreender que a entrega de um documento nem sempre encerra o processo. Contrato de concessão, escritura e registro imobiliário representam etapas diferentes. O empresário precisa saber qual documento recebeu, quais obrigações permanecem e se a propriedade foi efetivamente transferida.

Essa distinção interfere diretamente na vida da empresa. Sem registro definitivo, o imóvel pode não ser aceito como garantia bancária, além de dificultar vendas, investimentos e financiamentos. Muitos empresários só percebem essa fragilidade quando precisam utilizar o imóvel para uma decisão estratégica. A ocupação prolongada e os investimentos realizados podem criar uma falsa sensação de segurança.

O fato de uma empresa estar instalada há décadas em determinado endereço não significa que ela seja proprietária do imóvel. Da mesma forma, o pagamento de tributos e despesas de manutenção não substitui o registro no cartório competente. Em imóveis públicos, a situação é ainda mais delicada.

A permanência no local não gera automaticamente o direito de propriedade. A regularização depende das regras do programa, das exigências administrativas e das condições estabelecidas pelo poder público. Também é necessário verificar se construções, ampliações e alterações realizadas ao longo dos anos estão compatíveis com as normas aplicáveis. Por isso, a situação imobiliária não deve ser analisada apenas quando surge a intenção de vender ou financiar o patrimônio. Ela precisa integrar a gestão jurídica e estratégica da empresa.

A matrícula do imóvel, as condições de ocupação, licenças, restrições e etapas de regularização devem ser acompanhadas regularmente. Esse cuidado também se aplica a associações, instituições sociais e entidades sem fins lucrativos. Muitas desenvolvem atividades relevantes em imóveis cedidos ou autorizados pelo poder público e podem enfrentar dificuldades para captar recursos, firmar parcerias ou realizar obras sem segurança documental.

A insegurança imobiliária não prejudica apenas o titular do imóvel. Ela afeta toda a atividade desenvolvida naquele espaço. Quando uma empresa não consegue utilizar seu patrimônio como garantia, perde capacidade de investimento. Quando uma entidade não possui segurança sobre sua sede, compromete projetos e serviços.

Por isso, políticas de regularização precisam ser céleres, transparentes e acompanhadas de orientação clara aos beneficiários. Não basta entregar documentos: é necessário informar quais direitos foram consolidados e quais providências ainda precisam ser adotadas.

O desenvolvimento econômico não depende apenas da abertura de empresas ou da atração de investimentos. Depende, também, de condições para que os negócios possam crescer com estabilidade.

Regularizar imóveis empresariais é consolidar patrimônio, ampliar o acesso ao crédito e proteger atividades que geram emprego e renda. Sem segurança imobiliária, o desenvolvimento pode até começar. Dificilmente, porém, será sustentável.

Advogado especialista em direito imobiliário e condominial*

