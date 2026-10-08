Sem segurança imobiliária, não há desenvolvimento econômico

Por Marcelo Sarmento* — A regularização de imóveis ocupados por empresas e entidades não deve ser tratada como uma simples etapa burocrática. Ela precisa ser compreendida como parte essencial de qualquer política de desenvolvimento econômico.
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Uma empresa pode permanecer por anos no mesmo endereço, construir sua sede, investir, gerar empregos e movimentar a economia local. Ainda assim, sem a documentação adequada, todo esse patrimônio pode estar apoiado em uma situação jurídica frágil.
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Essa insegurança limita o crescimento, dificulta o acesso ao crédito e reduz o valor do imóvel. Regularizar não é apenas concluir um processo administrativo, mas proteger investimentos e garantir estabilidade para atividades econômicas e sociais.
No Distrito Federal, a entrega de contratos, escrituras e outros documentos vinculados a programas como o Desenvolve-DF e o Pró-DF chama atenção para um problema antigo: muitas empresas ainda desenvolvem suas atividades em imóveis cuja situação jurídica não está plenamente resolvida.
É preciso reconhecer a importância dessas iniciativas, mas compreender que a entrega de um documento nem sempre encerra o processo. Contrato de concessão, escritura e registro imobiliário representam etapas diferentes. O empresário precisa saber qual documento recebeu, quais obrigações permanecem e se a propriedade foi efetivamente transferida.
Essa distinção interfere diretamente na vida da empresa. Sem registro definitivo, o imóvel pode não ser aceito como garantia bancária, além de dificultar vendas, investimentos e financiamentos. Muitos empresários só percebem essa fragilidade quando precisam utilizar o imóvel para uma decisão estratégica. A ocupação prolongada e os investimentos realizados podem criar uma falsa sensação de segurança.
O fato de uma empresa estar instalada há décadas em determinado endereço não significa que ela seja proprietária do imóvel. Da mesma forma, o pagamento de tributos e despesas de manutenção não substitui o registro no cartório competente. Em imóveis públicos, a situação é ainda mais delicada.
A permanência no local não gera automaticamente o direito de propriedade. A regularização depende das regras do programa, das exigências administrativas e das condições estabelecidas pelo poder público. Também é necessário verificar se construções, ampliações e alterações realizadas ao longo dos anos estão compatíveis com as normas aplicáveis. Por isso, a situação imobiliária não deve ser analisada apenas quando surge a intenção de vender ou financiar o patrimônio. Ela precisa integrar a gestão jurídica e estratégica da empresa.
A matrícula do imóvel, as condições de ocupação, licenças, restrições e etapas de regularização devem ser acompanhadas regularmente. Esse cuidado também se aplica a associações, instituições sociais e entidades sem fins lucrativos. Muitas desenvolvem atividades relevantes em imóveis cedidos ou autorizados pelo poder público e podem enfrentar dificuldades para captar recursos, firmar parcerias ou realizar obras sem segurança documental.
A insegurança imobiliária não prejudica apenas o titular do imóvel. Ela afeta toda a atividade desenvolvida naquele espaço. Quando uma empresa não consegue utilizar seu patrimônio como garantia, perde capacidade de investimento. Quando uma entidade não possui segurança sobre sua sede, compromete projetos e serviços.
Por isso, políticas de regularização precisam ser céleres, transparentes e acompanhadas de orientação clara aos beneficiários. Não basta entregar documentos: é necessário informar quais direitos foram consolidados e quais providências ainda precisam ser adotadas.
O desenvolvimento econômico não depende apenas da abertura de empresas ou da atração de investimentos. Depende, também, de condições para que os negócios possam crescer com estabilidade.
Regularizar imóveis empresariais é consolidar patrimônio, ampliar o acesso ao crédito e proteger atividades que geram emprego e renda. Sem segurança imobiliária, o desenvolvimento pode até começar. Dificilmente, porém, será sustentável.
Advogado especialista em direito imobiliário e condominial*
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