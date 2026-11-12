Mensagens no Teams ou Slack podem justificar justa causa?

Por Maurício Sampaio da Cunha* — Uma conversa informal entre colegas, registrada no Microsoft Teams ou no Slack, pode justificar uma demissão por justa causa? A resposta depende não apenas do conteúdo das mensagens, mas também das circunstâncias em que foram trocadas e da forma como a empresa teve acesso a elas. A utilização crescente dessas plataformas no ambiente corporativo trouxe uma questão jurídica relevante: até onde vai o direito do empregador de fiscalizar as comunicações de seus funcionários?

As empresas têm o direito de proteger informações estratégicas, prevenir irregularidades e acompanhar o uso de suas ferramentas digitais. Esse poder, porém, não é ilimitado. A Constituição Federal assegura a proteção à intimidade e à vida privada, direitos que também devem ser respeitados nas relações de trabalho. O fato de uma plataforma ser disponibilizada pelo empregador não significa que todas as mensagens nela armazenadas possam ser acessadas indiscriminadamente.

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Essa distinção é importante porque conversas profissionais e manifestações pessoais podem coexistir no mesmo ambiente digital. Uma crítica à gestão, um comentário inconveniente ou uma divergência entre colegas não possuem, necessariamente, a mesma gravidade de uma ofensa, do vazamento de informações confidenciais ou de uma conduta capaz de comprometer a relação de confiança entre empregado e empregador.

O artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) estabelece as hipóteses de demissão por justa causa, mas a aplicação dessa penalidade exige análise das circunstâncias, provas consistentes e observância da proporcionalidade. Desconsiderar o contexto das mensagens ou recorrer a métodos abusivos de fiscalização pode comprometer a validade das provas obtidas e, consequentemente, da própria penalidade.

A questão também envolve a proteção de dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece princípios como finalidade, necessidade e transparência, que devem orientar o tratamento de informações dos trabalhadores. Na prática, isso exige que o monitoramento tenha objetivos legítimos e definidos, observe critérios proporcionais e seja acompanhado de políticas claras sobre o uso das ferramentas corporativas e as condições de acesso às comunicações.

A ausência desses cuidados pode expor as empresas a questionamentos judiciais e ampliar os riscos trabalhistas. Por isso, políticas internas transparentes, orientação prévia aos empregados e procedimentos de fiscalização compatíveis com a finalidade pretendida são medidas fundamentais para conciliar a proteção dos interesses empresariais com o respeito aos direitos individuais.

A tecnologia ampliou a capacidade de monitoramento das organizações, mas não afastou os limites legais do poder diretivo do empregador. Fiscalizar o ambiente de trabalho é uma prerrogativa legítima; invadir indiscriminadamente a esfera privada dos trabalhadores, não. Quando essa fronteira é ultrapassada, uma medida criada para proteger a empresa pode se transformar em motivo para sua própria responsabilização.

Advogado especialista em direito do trabalho e sócio do Badaró Almeida & Advogados Associados*

