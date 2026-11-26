Por Guilherme Filardi* — Do celular que nos desperta aos equipamentos hospitalares e aos fertilizantes da lavoura, os minerais fazem parte da vida cotidiana. O acesso a essas matérias-primas influencia a competitividade de indústrias inteiras e tornou-se questão econômica, tecnológica e geopolítica.

Com a Lei 15.506/2026, o Brasil instituiu a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. Em novembro, 27 substâncias foram classificadas em três níveis de prioridade. Entre elas, terras raras, lítio, grafita, cobre, níquel, silício, fosfato, potássio, nióbio e ferro. A classificação considera riscos de abastecimento, concentração da oferta, substituição e oportunidades para a indústria. É um mapa das vulnerabilidades e possibilidades do país.

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Crítico é o mineral cuja oferta instável ameaça setores essenciais; estratégico é aquele cujas reservas e aplicações podem fortalecer a economia. A criticidade não pressupõe raridade: gargalos no processamento e poucos fornecedores também criam riscos. Lítio e grafita integram baterias; cobre, redes elétricas; silício, semicondutores; e terras raras, ímãs de alto desempenho. Fosfato e potássio expõem um paradoxo: potência agrícola, o Brasil continua dependente de fertilizantes importados, vulnerável a choques externos.

Reconhecer jazidas é apenas o começo. O Brasil se destacou como exportador de matérias-primas, atividade importante, mas que captura só parte da riqueza possível. Para ampliá-la, precisamos avançar da pesquisa e extração para o beneficiamento, refino, produção de insumos, componentes e bens finais. Cada etapa agrega inovação, empregos qualificados, tributos, fornecedores e conhecimento.

No lítio, há enorme diferença entre exportar concentrado e produzir compostos de alta pureza, eletrodos e baterias. Com as terras raras, separar e refinar elementos precede a fabricação de ligas e ímãs para motores e tecnologias avançadas. O mesmo vale para cobre transformado em cabos e equipamentos e minerais convertidos em fertilizantes. É assim que recursos naturais se tornam capacidade industrial.

Não se trata de fabricar tudo no Brasil a qualquer custo, mas de escolher etapas nas quais temos vantagens, atrair parceiros e dominar competências decisivas. Sem isso, permaneceremos fornecedores de insumos para indústrias instaladas fora. A expansão da energia limpa, da eletrificação e da inteligência artificial cria oportunidades, mas também intensifica a disputa mundial por materiais e tecnologia.

Refino e transformação exigem energia competitiva, transporte, portos, laboratórios, financiamento e profissionais qualificados. Em contrapartida, criam redes de fornecedores de equipamentos, engenharia e logística, capazes de dinamizar regiões distantes dos grandes centros. O desenvolvimento, porém, precisa sobreviver à exaustão das jazidas: economias locais não podem depender indefinidamente de uma mina.

A política prevê estímulos ao beneficiamento, à transformação e à mineração urbana — recuperação de metais de baterias, eletrônicos e resíduos —, além de fundo garantidor com aporte federal possível de até R$ 2 bilhões. Esses instrumentos só terão efeito duradouro com critérios transparentes, metas verificáveis e uma estratégia industrial coerente.

Há uma dimensão jurídica relevante. Mudanças de controle e operações envolvendo ativos minerais estratégicos podem requerer avaliação governamental, além da análise societária, regulatória e concorrencial. Para o mercado de fusões e aquisições (M&A), soberania e segurança econômica entram na equação. Proteger interesses nacionais não deve afastar investimentos e tecnologia estrangeiros. Projetos de longa maturação exigem regras previsíveis, prazos claros e respeito aos contratos.

O avanço industrial exige responsabilidade ambiental e social: proteção da água e do solo, gestão de rejeitos, recuperação de áreas e benefícios às comunidades. A reciclagem complementa, mas não substitui, a extração. O sucesso não se mede apenas pelo volume produzido, mas pela qualidade dos empregos e pelos benefícios duradouros à sociedade.

Geologia diversificada, indústria, universidades e mercado consumidor dão ao Brasil condições para avançar. Falta transformar essas vantagens em cadeias produtivas competitivas, investindo em ciência, infraestrutura, qualificação e segurança jurídica. A classificação dos minerais é ponto de partida. A verdadeira riqueza não está apenas no minério extraído, mas na tecnologia, nos produtos e nas oportunidades criadas a partir dele.

Advogado, com atuação em Fusões e Aquisições (M&A), direito societário, contratual e corporativo*