Corpo de MC Kevin é velado em São Paulo em cerimônia aberta ao público

Na madrugada desta terça-feira (18/5) ocorreu o velório de MC Kevin, na quadra de uma escola de samba de São Paulo. Aberta ao público, a cerimônia contou com muita comoção, aplausos dos fãs e fogos de artifício em homenagem ao cantor.

Na despedida, além dos familiares e fãs, também estiveram presentes alguns famosos amigos do artista, como Matheus Mazzafera, MC Brinquedo, MC Kekel, Jaquelline e MC Livinho. O apresentador Yudi Tamashiro também estava presente e fez uma pregação em homenagem ao cantor e desejando forças a família.

O cantor morreu no último domingo (16/5) após cair do 5º andar de um hotel localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. O artista chegou a ser socorrido, mas não resistiu após ferimentos graves. A 16ª delegacia de Polícia Civil do estado está investigando o caso.

O corpo de Kevin deixou o local por volta das 9h desta terça e, durante saída do caixão, todos aplaudiram o artista. O velório acabou gerando uma grande aglomeração dos fãs, que estavam com carros de sons e motos fazendo o chamado bololô, som gerado pelo giro do motor do veículo. Barracas vendendo bebidas alcoólicas também estavam presentes no local.

A irmã do artista, Ellen Bueno, compartilhou nas redes sociais um vídeo do momento dos fogos e lamentando a perda: "Tudo isso por você!!! Pra você! Ainda estamos nos perguntando o por que de você ir assim tão do nada.... tantos sonhos pra você realizar que estavam por vir... hoje estou me despedindo de você. Será que te encontro um dia? Nunca será mais a mesma coisa, Natal, ano novo, festa de família... você vai fazer muita falta pra nós. Sei que daí de cima vai vigiar todos nós. Nosso eterno Kevin Nascimento".

