Cancerianos: conheça os famosos que são regidos pelo signo e a previsão para o mês

O que os ex-participantes do Big Brother Brasil (BBB) 21 Arthur Picoli, Sarah Andrade e Gilberto Nogueira têm em comum com as divas do mundo pop Ariana Grande e Lana Del Rey? Todos fazem aniversário nesta semana e são regidos pelo signo de câncer. Se assim como eles, você também é canceriano ou canceriana, fique atento às previsões obtidas pelo Correio para o signo neste ano e, principalmente, para este mês.

De acordo com a astróloga Serena Salgado, do Astrocentro, é hora dos nativos de câncer, emocionais e protetores, investirem em mudanças e desapegarem de coisas passadas. “É necessário entender que não dá para viver de passado, não dá para ficar apegado. O canceriano precisa resgatar seu poder e este é o momento de fazer acontecer”, pontua Serena.

Para isso, ela orienta momentos em que permita a ligação com o interior para se desligar de vez do passado. Retiros, viagens intimistas e terapias são algumas dicas da astróloga.

Outra dica importante para começar a dar ritmo para o ano é fazer novos laços. Os cancerianos vivem em um conflito entre ser extrovertidos e reservarem um tempo para passarem sozinhos, mas este é o momento de se mostrar para os outros e fazer novas conexões. “O fato de Vênus ser o planeta regente do ano, mexendo e trazendo a energia de Touro e de Libra, pede justamente que você se solte e se envolva mais com as pessoas”, aconselha Serena.

Reunir amigos, fazer trabalhos em grupos, conhecer pessoas novas e se envolver em outros núcleos além da família são algumas formas disso ocorrer -- claro, com respeito às medidas de segurança contra a covid-19. Por falar em família, atente-se ao convívio com quem mora com você e tente resolver as coisas com racionalidade, dispense os conflitos.

E se você planeja mudanças, boas notícias: o céu astrológico indica um momento com novas tendências econômicas, financeiras e sociais. Apesar de instabilidades ocorrerem durante este tempo, elas podem ser dribladas com ações rápidas e assertivas.

Confira quem são os famosos que são desse signo:



Arthur Picoli - 21 de junho de 1994









Arthur Picoli - 21 de junho de 1994

Lana Del Rey - 21 de junho de 1986







Lana Del Rey - 21 de junho de 1986

Chris Pratt - 21 de junho de 1979









Chris Pratt - 21 de junho de 1979

Sarah Andrade - 22 de junho de 1991







Sarah Andrade - 22 de junho de 1991

Joelma - 22 de junho de 1974







Joelma - 22 de junho de 1974



Ariana Grande - 26 de junho de 1993







Ariana Grande - 26 de junho de 1993

Jacob Elordi - 26 de junho de 1997







Jacob Elordi - 26 de junho de 1997

Gilberto Gil - 26 de junho de 1942







Gilberto Gil - 26 de junho de 1942

Wagner Moura - 27 de junho de 1976







Wagner Moura - 27 de junho de 1976

Grazi Massafera - 28 de junho de 1982







Grazi Massafera - 28 de junho de 1982

Marina Ruy Barbosa - 30 de junho de 1995







Marina Ruy Barbosa - 30 de junho de 1995

Dira Paes - 30 de junho de 1969







Dira Paes - 30 de junho de 1969

Fábio Porchat - 1º de julho de 1983







Fábio Porchat - 1º de julho de 1983



Marisa Monte - 1º de julho de 1967







Marisa Monte - 1º de julho de 1967

Isabeli Fontana - 4 de julho de 1983









Isabeli Fontana - 4 de julho de 1983



Ingrid Guimarães - 5 de julho de 1972







Ingrid Guimarães - 5 de julho de 1972

Claudia Leitte - 10 de julho de 1980







Claudia Leitte - 10 de julho de 1980

Gilberto Nogueira - 14 de julho de 1991







Gilberto Nogueira - 14 de julho de 1991

Gisele Bundchen- 20 de julho de 1980







Gisele Bundchen- 20 de julho de 1980



Selena Gomez - 22 de julho de 1992