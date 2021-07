(crédito: Sarah Leal/Divulgação)

Após o fim da banda de indie pop Rosa Neon, em março deste ano, Marcelo Tofani fez o lançamento do single solo Não beijei ninguém. A música faz referência à estrela do pop Rihanna e apresenta influências de ritmos latinos, como o reggaeton. Em entrevista ao Correio, Marcelo conta que desde a época do Rosa Neon ele estava pesquisando sobre a música latina. “Já faz um tempo que eu tenho ouvido e tido um caso de amor com ritmos latinos, especialmente o reggaeton”, conta.

O cantor mineiro, de Belo Horizonte, teve a ideia de compor um enredo comum entre os relacionamentos amorosos. “É a pessoa voltando de um rolé e explicando para a namorada ou namorado que ela não beijou ninguém, que ela não ficou com ninguém. E aí, eu perguntei para a minha esposa: ‘Quem é a pessoa que é unânime? Que qualquer pessoa ia querer beijar, não ia resistir?’ Aí a gente falou, é a Rihanna”, explica Marcelo Tofani sobre como a diva pop é referenciada na canção. “Eu gosto de falar de situações que às vezes são delicadas de uma forma leve e irônica”.

Marcelo Tofani se identifica com a música pop por acreditar que ela consegue abranger diferentes estilos pois é a expressão popular. “Tudo o que você ouve, você consegue colocar ali, de alguma forma, que te represente, que te faça ser do seu jeito ali”, opina. Assim, o cantor possui diferentes referências musicais, desde a música latina, como Bad Bunny e Maluma, até o forró, como Barões da Pisadinha e Zé Vaqueiro. "Eu gosto da forma de composição deles também, sempre tem uma sacadinha muito esperta. Eu sou apaixonado por coisas assim enquanto compositor”, opina Marcelo sobre os artistas do forró brasileiro.

De volta à carreira solo

Com 15 anos, o mineiro começou a fazer música sozinho e, desde então, soube que era o que queria para a vida. Ele era um artista solo até a formação da banda Rosa Neon, com Marina Sena, Mariana Cavanellas e Luiz Gabriel Lopez. “A gente lançou nossa primeira música no final de 2018, fizemos um projeto de lançar um clipe por mês e deu muito certo. A junção era uma parada que arrepiava muito, a gente junto dava um sentimento diferente. Foram dez anos em dois essa experiência”, relata.

Agora, Marcelo Tofani é novamente um artista solo e se declara feliz por poder dar voz à própria criatividade. "Eu tenho gostado muito desse sentimento de novo. Não por ter o controle total sobre as coisas, porque a gente nunca tem, a gente sempre trabalha com várias pessoas, mesmo sendo solo, mas de criativamente falar: ‘Agora essa é a minha parada, o que eu tô falando? Sai da minha boca”. Para os próximos passos, Marcelo pretende lançar mais músicas em parceria com o selo ‘A quadrilha’, do rapper Djonga, que investe em artistas de Minas Gerais. Além disso, o cantor tem plano de realizar um álbum no ano que vem.

Junto à canção, Marcelo Tofani lançou o clipe de Não beijei ninguém. Nele, o artista quis que apresentasse uma narrativa com fantasia e humor, não apenas estética. “A gente queria que fosse um clipe esteticamente identificável, então aquele bar parece o bar da esquina da sua casa. Qualquer pessoa que ver aquilo sente uma identificação imediata e do nada rola aquela gotinha de fantasia”, conta. Confira o clipe de Não beijei ninguém:

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel