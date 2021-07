Onipresença, nova vida e desculpas: veja o que bombou na semana dos famosos

RN Ronayre Nunes

A semana não foi fácil — especialmente para os brasileiros —, mas o sabadão finalmente chegou e trouxe com ele uma chance de relaxar (e se preparar para os próximos sete dias). Aqui, no Destaque Pop, a receita é infalível: uma boa e velha fofoquinha do restrito mundo dos famosos. Teve gente se declarando, pedindo desculpas e até saindo do armário. Olha só:



'F*dendo e os outros enchendo o saco'

Luísa Sonza está apostando alto na divulgação do novo álbum, Doce 22. Em um teaser divulgado na última quinta-feira (15/7), a cantora compartilhou momentos de muita pegação como o boy, Vitão. Até aí tudo bem, o que surpreendeu mesmo foi a explicação que Luísa deu para o conceito do trabalho pelo rt de outra seguidora: "O conceito deles F*dendo e outros enchendo o saco”.

Nova vida

A cantora e compositora sertaneja Paula Mattos surpreendeu ao falar pela primeira vez sobre sua homossexualidade, em um bate-papo com o jornalista André Piunti no YouTube. A artista revelou, ainda, que é casada com uma mulher há nove anos e abriu o coração ao relatar o processo de descoberta de sua orientação sexual.

Desculpas públicas

Todo mundo lembra quando Dado Dolabella agrediu Luana Piovani ainda em 2008 em uma boate, mas nesta quarta-feira (14/7), o ator foi a público pedir desculpas pela violência: "Foi o que me fez ser quem eu sou hoje. Somos frutos dos nossos erros e acertos, mas principalmente daquilo que fazemos com nossos erros. Me envergonho muito, perdi a cabeça. Nos perdoar pelos nossos erros, perdoar o próximo e nos permitir encontrar um caminho melhor. Luana Piovani, sinto muito! Me perdoa, eu te amo. Sou grato! Muita paz na sua caminhada".

Pênis imaginário?

O espírito de 5ª série desta coluna não poderia deixar essa passar. Na última segunda-feira (12/7), o apresentador Luciano Huck foi todo cheio de conceito postar uma imagem da amada, Angélica, no Insta. Ele só não esperava que o “detalhe” de maior atenção para o público acabaria sendo um pênis imaginário.

Ama e fala

O ator Carmo Dalla Vecchia, 49 anos, aproveitou a participação na Super dança dos famosos na noite do último domingo (11/7) para se declarar ao marido e ao filho. “Gostaria pessoalmente de fazer uma homenagem muito grande à minha família. Então, eu gostaria de mandar um beijo muito grande e declarar o meu amor ao meu marido João”.

Ama e apresenta



E após se declarar, Vecchia foi ao Insta apresentar aos seguidores o filhote deles. Vê se tem como ser mais fofo:

Onipresente

Na última terça-feira (13/7), Justin Bieber foi inocentemente compartilhar com os seguidores uma foto em um frevinho nos States. Normal, porém, o que chamou a atenção dos brazucas foi a "presença de Anitta" (a gente não podia perder essa piada) na resenha do gringo.

O que rolou?

A colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, contou que Tiago Piquilo e Tânia Mara não estão mais juntos. O cantor sertanejo revelou que seu relacionamento com a também cantora esfriou após a cirurgia do aumento do seu pênis: “O amanhã a Deus pertence, sabe? O que eu sei é que estou feliz pra caramba. Acho que nessa hora por causa da exposição e de todo esse buxixo, a gente tem que ter o bom senso e respeitar o espaço do outro", declarou o sertanejo.

Iti

Cleo Pires e Leandro D’Lucca se casaram na última sexta-feira (9/7). Mas nos cliques que o casal compartilhou nas redes sociais, quem roubou a cena foi Gael, filho do empresário, de apenas 8 aninhos.