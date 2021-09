"Ryqueza", ficada e adeus: confira o que bombou na semana dos famosos

RN Ronayre Nunes

Mais um sábado raiou e com ele uma chance de descanso e distração. Para ajudar nesta tarefa, o Destaque Pop separou uma boa dose de fofoquinha das celebridades. São aquelas informações que talvez você ache que não precisa, mas ficará feliz em saber. Teve gente se despedindo, ficando rica e brincando para ganhar like no Insta. Olha só:



Adeus

Depois de muitas lágrimas à frente do Big Brother Brasil, do The voice Brasil e da Super Dança dos Famosos, o apresentador Tiago Leifert vai deixar a Globo. A informação foi comunicada pela própria emissora carioca no começo da noite desta quinta-feira (9/9) e — aparentemente — a saída não foi motivada por tretas.

Ainda rica



Virgínia Fonseca parece não ter ficado abalada após ser processada por Pedro Rezende, seu ex namorado, que está tentando tirar R$ 4 milhões do seu bolso por causa de uma quebra de contrato. Isso porque, ao lado de Zé Felipe, a influenciadora anunciou a compra de um carro novo pra lá de luxuoso.

O Pescador Parrudo ataca novamente

Depois de receber várias críticas por não ter tirado a camisa na primeira dose da vacina contra a covid-19, o ator Marcos Pasquim, 52 anos, foi tomar a segunda dose com uma camisa troladora. E aí @Queiroga, cadê terceira dose?

É o que?

Durante uma entrevista ao canal Inteligência Ltda, no youtube, o cantor Rafael Ilha contestou a versão do acidente doméstico que matou o apresentador Gugu Liberato: "Eu sei o que realmente aconteceu e não foi isso. Tomara que um dia as pessoas possam ter a oportunidade de saber. Quando o Gugu ia chegar e falar: 'vou trocar uma lâmpada?'. Ele nunca fez isso. Gugu não sabe trocar uma lâmpada. Isso não aconteceu. Eu sei o que aconteceu".

To ryyyyca!



Segundo a revista Forbes, o cantor Thiaguinho fatura anualmente R$ 2 bilhões de reais como empresário. O cantor é gestor de sua própria carreira como artista. Com isso, ele teve a oportunidade de criar sua própria editora, a Paz & Bem, que administra suas canções, obras e composições, além da sua própria gravadora.

Será?

A madrugada de terça-feira (7/9), foi movimentada na internet. De acordo com informações do perfil de fofoca Gossip do dia, Neymar teria ficado com Jade Picon, recém-solteira após o fim do namoro de 3 anos com João Guilherme. O atleta teria ficado com a modelo durante uma festa na casa de Rafaella Santos, irmã do craque. O evento aconteceu no domingo (5/9), após o jogo interrompido entre Brasil e Argentina, em São Paulo.

Herdeira

A cantora Gretchen está lançando mais uma filha na carreira artística, desta vez a famosa incentiva Giullia, de 18 anos, a ingressar na mídia como modelo e influenciadora digital. A jovem terminou os estudos na França e virá passar uma temporada no Brasil para trabalhar em algumas campanhas publicitárias. Será que vai bombar?