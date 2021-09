Dia do Sorvete: veja 5 dicas para celebrar a data e fugir do calor

CB Correio Braziliense

Iguaria foi inventada na China e começou a ser produzida industrialmente no Brasil na década de 1940 - (crédito: Augusto Dauster/Sorbe/Divulgação)

Em uma semana que Brasília bateu recordes de calor e seca em praticamente todos os dias, comemorar o Dia do Sorvete é, no mínimo, um presente aos moradores da capital. É como diz o meme: gostoso demais.



Não é à toa que o dia 23 de setembro, logo na entrada da primavera, foi a data escolhida para a celebração. Há quase 20 anos, o dia foi criado pela Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (ABIS). De acordo com a entidade, são mais de 10 mil empresas ligadas à produção e ao comércio da sobremesa em todo o país. E a região centro-oeste corresponde a 9% do consumo dos gelados em todo o país.



A considerar o clima por aqui, em especial nesta época do ano, é um percentual até baixo. Quem não gostaria de agradecer ao primeiro ser humano do mundo que olhou para o gelo e pensou "nossa, é só misturar com uma fruta e tá pronto o sorvetinho?". Possivelmente foi um chinês o inventor da iguaria.



Mas, para se refrescar, não precisa ir tão longe. O Distrito Federal tem opções para todos os gostos e bolsos. Vale a pena celebrar esse alimento que ganhou os corações brasileiros desde 1941. Só não vale dividir a casquinha com o crush sem combinar como vai ser o pagamento depois, está bem?

Confira a lista de estabelecimentos



Na Asa Norte, a chef Anita Medeiros oferece receitas especiais em um cardápio que muda diariamente (foto: Augusto Dauster/Sorbe/Divulgação)

Frutos daqui



Para os moradores de Vicente Pires e região, uma boa pedida é a sorveteria Delícias Cerrado. Como o nome já indica, o carro chefe do local são os frutos da região, com uma infinidade de sabores para cerradeiro nenhum botar defeito. Gabiroba, também conhecida como guavira, jabuticaba, buriti, araticum, cajá-manga, milho verde e até pequi são alguns dos sabores oferecidos.



O estabelecimento vai oferecer promoções a partir deste dia do sorvete até o feriado de 12 de outubro. Vale a pena conferir picolés e sorvetes no estabelecimento, que fica em Vicente Pires, na Rua 12 Chácara 311, ou em aplicativos de entrega.



Refrescância com toque de chef



Para quem está pela Asa Norte, a dica é a Sorbê – Sorvetes Artesanais. Também pensando em alternativas naturais e valorizando as frutas produzidas por aqui, o estabelecimento tem o toque da chef Anita Medeiros. É ela quem define, todos os dias, o cardápio com 24 sabores. São 200 receitas que se revezam para oferecer sabores originais aos clientes.



Gorgonzola com figo, tangerina com geleia de Ipê, capim santo com gengibre caramelizado, cajuzinho do cerrado, cumaru com morango, manga com gengibre e manjericão, araticum com doce de leite, banoffee e cheesecake são algumas das iguarias que você pode provar.



A Sorbê fica no Bloco C da quadra 405 Norte e funciona de segunda a domingo, das 12h às 19h.



Semana do Gelato



Apesar de os chineses serem os pais do sorvete, foram os italianos que popularizaram muitas das receitas que consumimos até hoje. E, para celebrar essa tradição, a rede Bacio di Latte comemora a semana do sorvete com promoções especiais.

Nesta quinta-feira (23/9), quem comprar um copo simples, de qualquer tamanho, da marca vai receber de brinde o copo recheado com creme de avelã ou caramelo, no mesmo tamanho. Além disso, os clientes que preferirem pedir sorvetes em cassa, poderão aproveitar a parceria da rede com o aplicativo Rappi e ter frete grátis e cashback nos pedidos feitos até 26 de setembro.



Além de se refrescar, os clientes da Matteo Gelato poderão contribuir para um projeto social (foto: Karen Malagoli/Matteo Gelato/Divulgação)

Ação social



Também de tradição italiana, a Matteo Sorveteria convida os clientes a celebrar o Dia do Sorvete com um gesto de solidariedade. Localizada na rua 28 Norte de Águas Claras, a unidade de Brasília vai promover um evento beneficente neste sábado (25/9). Toda a renda arrecadada com a venda de casquinhas no dia será destinada ao projeto Ame-os, que assiste pessoas em vulnerabilidade socioeconômica da comunidade de Santa Luzia, na Cidade Estrutural.



Além disso, a sorveteria oferecerá ao público uma série de atrações culturais, como música e dança, além da realização de jogos para o entretenimento no fim de semana. O evento será das 17h às 22h e seguirá protocolos sanitários para evitar a transmissão da covid-19, como uso obrigatório de máscaras e distanciamento social. O acesso é gratuito.



Frutas cítricas e sabores azedos são boas opções para aumentar a refrescância (foto: Karen Malagoli/Matteo Gelato/Divulgação)

Faça você mesmo



Para quem não pretende sair de casa e nem pedir por aplicativos, a rede de produtos naturais Bio Mundo disponibilizou duas receitas de sorvetes que podem ser feitas sem maiores dificuldades. Confira:



Sorvete de frutas tropicais sem açúcar

Ingredientes

1 xícara de biomassa de banana verde

2 colheres (sopa) de leite de coco light

1 xícara de manga, tangerina e laranja congelados

Modo de preparo

Leve as frutas ao fogo com o leite de coco até criar uma mistura homogênea. Adicione a biomassa e mexa bem. Ela vai ficar aerada. Caso queira um sorvete mais cremoso, adicione mais uma colher de leite de coco. Espere esfriar e leve ao congelador.



Sorvete de chocolate vegano



Ingredientes



1 xícara (chá) de leite de coco

3 colheres (sopa) de açúcar demerara

2 colheres (sopa) de cacau em pó

1 colher (sopa) de amido de milho

1/2 colher (chá) de emulsificante

Modo de preparo

Coloque em uma panela em fogo médio, o leite de coco, o açúcar demerara e o cacau em pó. Misture e deixe ferver. Quando estiver fervendo, abaixe o fogo, adicione o amido de milho misturado com 3 colheres (de sopa) de água, misture até engrossar e desligue. Assim que o creme estiver frio, cubra/tampe e leve ao freezer por cerca de 4 horas, até ficar bem duro. Retire, espere descongelar por cerca de 10 minutos e quebre em pedaços menores. Coloque em uma batedeira, adicione 1/2 colher (chá) de emulsificante e bata em velocidade rápida por cerca de 10 minutos, até obter um creme mais fofinho. Devolva à vasilha e retorne ao freezer por mais 2 horas antes de servir.