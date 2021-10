Confira lista de filmes clássicos do Dia das Bruxas que ganharão sequências

VO Victória Olímpio

Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker voltam para interpretar as bruxas Sanderson na continuação de Abracadabra - (crédito: Disney/Reprodução)

Próximo ao Dia das Bruxas, ou Halloween, amantes de filmes de terror aproveitam o momento para relembrar filmes clássicos e maratonar franquias de sucesso. Mas ao assistir, a maioria das vezes uma dúvida surge à mente: mesmo antigo, esse filme pode ter uma continuação?

Alguns filmes ganharam continuações ao longo dos anos e alguns (por mais impossível que pareça) ainda terão sequências. Confira a lista de alguns filmes que podem ter ou que já foram confirmadas continuações.

Abracadabra 2

A sequência de Abracadabra está confirmada e tem previsão de estreia para o outono norte-americano de 2022, provavelmente, no período do Halloween, pelo Disney +. Bette Midler, Kathy Najimy e Sarah Jessica Parker retornam para interpretar as bruxas irmãs Sanderson.

Lançado em 1993, o primeiro filme conta a história de dois irmãos que ressuscitam bruxas mortas há mais de 300 anos, condenadas por práticas de feitiçaria. Após ter os espíritos invocados no dia das bruxas, elas retornam para Salém querendo conquistar juventude e imortalidade. No entanto, elas precisam driblar três crianças espertas e um gato falante.

Eu sei o que vocês fizeram no verão passado



O clássico dos anos 1990, que ganhou três continuações, terá agora uma série na Amazon Prime. Na história, um ano após o acidente de carro fatal que assombrou a noite de formatura, um grupo de adolescentes se vêm unido por um segredo obscuro e perseguido por um assassino brutal.

Enquanto tentam descobrir quem está atrás deles, o grupo conhece o lado obscuro da cidade onde moram, aparentemente perfeita - e de si mesmos. Todo mundo está escondendo algo, e descobrir o segredo errado pode ser mortal. Escrita e produzida por Sara Goodman, a série é baseada no romance de Lois Duncan de 1973, que também foi a base do icônico filme de 1997.

Pânico



O retorno de um clássico: Pânico 5. Com estreia prevista para 13 de janeiro de 2022, a produção contará com a volta de Sidney Prescott (Neve Campbell), Gale (Courteney Cox) e Dewey (David Arquette), protagonistas das primeiras produções da franquia. O filme chega às telonas 10 anos após Pânico 4.

Será o primeiro lançamento após a morte do criador da franquia, o cineastra Wes Craven. No primeiro filme, lançado em 1997, um grupo de jovens enfrenta um assassino mascarado que testa os conhecimentos deles sobre filmes de terror.

Os fantasmas se divertem

Já se passaram 33 anos desde que Os fantasmas se divertem foi lançado. Depois de morrerem em um acidente de carro, Bárbara e Adam Maitland se encontram presos, assombrando a casa onde eles moravam. Quando uma nova família e a filha adolescente, Lydia, mudam para a residência, o casal de fantasmas tenta, sem sucesso, assustar os novos moradores. As tentativas de assombração atraem um espírito espalhafatoso, cuja ajuda se torna perigosa tanto para o par de almas, quanto para a inocente Lydia.

Dirigido por Tim Burton e estrelada por Michael Keaton e Winona Ryder, a continuação do filme vem sendo discutida nos últimos cinco anos. Nesta semana, Seth Grahame-Smith, possível escritor da sequência, falou sobre o assunto durante entrevista ao Comic Book, mesmo que o filme ainda não tenha sido confirmado.

“É engraçado, quando eu me encontrei com Tim [Burton] para conversar sobre a sequência há uns cinco anos, concordamos que há milhões de formas de dar errado, e apenas umas quatro ou cinco de dar certo. Se acontecer algum dia, ótimo. Se não, tudo bem… mas você precisa que ambos estejam animados com a sequência para fazer funcionar. Eu não posso fazer isso sozinho", desabafou.