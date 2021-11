Após 21 anos, repórter deixa Globo por ser alvo de ataques

VO Victória Olímpio

(crédito: TV Globo/Reprodução)

Veruska Donato, repórter da TV Globo, anunciou que deixará a emissora após 21 anos. Em desabafo nas redes sociais, ela afirmou que o motivo principal para a saída são devidos a ataques de ódio que está sofrendo.

A repórter contou que o ódio que recebeu após postar uma foto o padre Julio Lancelotti mexeu com ela: "Há dois meses postei no Instagram uma foto e um elogio ao padre Julio Lancelotti e o trabalho que ele faz na cracolândia, recebi dezenas de ofensas e xingamentos, alguns apaguei. Eu já criei uma couraça em relação às redes sociais, mas o padre? Ah, não. O padre Julio é símbolo de afeto, é puro amor. Esse ódio mexeu comigo", continuou.

Veruska disse que pretende voltar para casa, em Campo Grande (MS): "Onde mora a sua paz? Volto pra casa, volto pra Campo Grande, a cidade onde nasci, cresci, me formei e deixei sem me despedir direito, encantada que estava com a possibilidade de trabalhar em Brasília".

"É a vida cobrando o que é valioso. Precisei fazer escolhas. Deixo vocês e deixo a Globo. Para São Paulo que me acolheu com tanto amor, deixo meu bem mais caro", finalizou.