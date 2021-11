"Por que tanta pressa?": crônica de Pedro Bial sobre Marília Mendonça emociona fãs

PG Pedro Grigori

(crédito: TV Globo/Reprodução)

A morte prematura da cantora Marília Mendonça continua arrancando lágrimas de fãs e admiradores da música sertaneja. No último domingo (7/11), foi a vez do jornalista e apresentador Pedro Bial emocionar os brasileiros com uma homenagem à "rainha da sofrência”.

“Marília, por que tanta pressa? Por que tão rápido?”, questiona Bial no texto que fez parte da série de homenagens que a cantora recebeu no Fantástico, da Rede Globo. “Você ainda tinha tanta história pra viver e ouvir e depois em versos nos contar, tanto canto a doar”, completa.

Marília Mendonça, você é eterna! Nunca esqueceremos de você #Fantástico pic.twitter.com/EFXSN21FRG — TV Globo (@tvglobo) November 7, 2021

Os fãs ficaram emocionados com as palavras do jornalista:

o começo do fantástico com o Pedro Bial falando da Marília, não aguento mais chorar — . (@anjoanitta__) November 7, 2021

Pedro Bial, n me faz chorar mais do que eu já chorei n.. Que lindas palavras #Fantastico pic.twitter.com/D5VkE8RTQd — Urreazinho (@br_monst3r) November 7, 2021

E o Pedro Bial perguntando "pq tanta pressa Marília?" É a pergunta que tô me fazendo desde dessa tragédia.#Fantástico pic.twitter.com/zaWn8ItZeV — Mari Silva (@silvva2323) November 7, 2021

Confira a íntegra da crônica de Pedro Bial

Hoje, a gente olha pro céu e clama, "pra que tanta pressa? "; e reclama, cambaleante, sem o chão de tua voz.

Marília, por que tanta pressa? Por que tão rápido?

Você ainda tinha tanta história pra viver e ouvir e depois em versos nos contar, tanto canto a doar.

Por que tão rápido, pra que a pressa?

Que versos você escreveria pra explicar isso? Como termina essa canção, interrompida pelo estrondo de silêncio? Que música é essa em descompasso e desafino, onde dó é só padecimento?

Como toda história, uma canção tem começo, meio e fim. E alguém já disse que toda canção começa buscando um meio de chegar ao fim. A canção de sua vida parece foi interrompida antes de encontrar o meio. É tão anti-natural, chegar ao fim, sem nem acabar de começar. Arrancaram a flor, ficou seu sonoro perfume a consolar um jardim entristecido.

Pois, agora, você que falava das coisas fugidias da vida, essas coisas de amores e dores, encontros e adeuses, você que libertava as palavras, deixando que voassem passarinhas pra nos consolar e pra que a gente as acolhesse no ninho de nossas solidões; agora, Marília, seus versos se aquietaram, imóveis, como mão de mãe, suave, sobre cabeça de menino, pousados sobre nossa memória.

Hoje, a gente lhe pergunta: "Nunca mais, Marília?".

E, com um sorriso mais manso do que triste, você nos responde que não, não é "nunca mais". Dedilha o violão, compondo uma canção pros anjos, e diz, "É para sempre".



"Marília está viva em todos nós!"

Além de Pedro Bial, uma série de artistas da música e da TV prestaram homenagens a Marília no Fantástico. Uma delas foi a cantora Roberta Miranda. Ao ser informada sobre a morte da amiga na última sexta-feira (5/11), Roberta passou mal e teve que ser internada às pressas em um hospital.

"A Marília não vai morrer, através da canção dela, da arte dela, a Marília tá viva em todos nós", disse a cantora no programa da Rede Globo. Roberta recebeu alta do hospital ainda na sexta-feira.