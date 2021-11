Pelas redes sociais, Boninho revela botão misterioso na casa do BBB22

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

Boninho revelou (mas sem contar demais) um spoiler do próximo Big brother Brasil. Segundo ele postou no Instagram, um botão será instalado perto da porta da casa do BBB22.

Sem revelar detalhes, um áudio com a característica voz do Big Boss diz que, "como prometido", haverá esse botão no BBB22. Restou dizer o que acontecerá quando ele for acionado. Especulações dão conta de que é uma forma de o participante confinado pedir para deixar a competição.

Esse não é o primeiro pronunciamento de Boninho sobre o BBB22, que tem estreia marcada para 17 de janeiro. Apesar de muita especulação sobre os integrantes do camarote -- todas negadas por Boninho --, o diretor disse que os nomes oficiais serão conhecidos apenas a uma semana do início do programa.

No último domingo (14/11), o jornalista Tadeu Schimdt despediu-se do Fantástico e agora vai se dedicar exclusivamente à preparação para apresentar o BBB22.