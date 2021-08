Anitta entra para Academia do Grammy Latino: "É uma honra"

VO Victória Olímpio

(crédito: Anitta/Instagram/Reprodução)

Mais uma conquista para a cantora Anitta. Ela entrou para a Academia Latina da Gravação, o Grammy Latino. Como membro, a artista também irá votar para definir os indicados e vencedores da próxima edição da premiação. "Anitta pode não só celebrar sua herança brasileira, mas também explorar a música em espanhol.", escreveu a Academia em publicação Twitter.

A artista agradeceu e afirmou se sentir honrada com a oportunidade: "É uma honra fazer parte de tantos acontecimentos incríveis, fazer parte da academia. Eu nunca imaginei, como brasileira, fazendo parte não só da parte brasileira do prêmio, mas também de toda a comunidade em espanhol. Eu me sinto muito honrada e muito feliz".

Pela sua parte nós Latin GRAMMYs, @Anitta pode não só celebrar sua herencia Brasileira, mas também explorar a música em espanhol. Aprende mais sobre todas as culturas e gêneros musicais representados nos #LatinGRAMMY aqui https://t.co/eY6TSc9NzI pic.twitter.com/JdrPAnktxK — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) August 3, 2021

Em 2014, Anitta foi indicada pela primeira vez ao Grammy Latino com a música Zen, concorrendo na categoria de melhor canção brasileira. A artista já recebeu seis nomeações, mas não chegou a vencer nenhuma. Ela vem marcando presença nos últimos anos nas categorias de música urbana, após se aproximar do reggaeton.

No mês passado, a Academia incluiu o funk brasileiro na categoria, que também inclui gêneros como rap, reggaeton, R&B e trap. O gênero será premiado a partir da 22ª edição do Grammy Latino. Na ocasião, os brasileiros agradeceram, principalmente, a Anitta, afirmando que a cantora foi o principal motivo para o ocorrido.