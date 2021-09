Com brasileiros nas categorias principais, Grammy Latino anuncia indicados

IB Isabela Berrogain* - Pedro Ibarra*

O Brasil está bem representado no 22º Grammy Latino. Três das quatro categorias principais da premiação tem brasileiros. Caetano Veloso representa o Brasil em Gravação do ano, com Talvez, ao lado do filho Tom Veloso; Nana Caymmi concorre a Álbum do ano, com o disco Nana, Tom, Vinicius; e Giulia Be disputa Artista revelação. A entrega dos prêmios na MGM Grand Garden Arena, no dia 18 de novembro de 2021.

A presença de artistas brasileiros nas categorias principais é uma das maiores mudanças da edição 2021 em relação à premiação de 2020. No ano passado, nenhum artista brasileiro disputou os prêmios da noite no Grammy Latino.

Outro destaque foram as categorias de músicas em português, em que Brasília foi representada mais uma vez com a banda Scalene. O grupo está na corrida pelo segundo Grammy da carreira de Melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa pelo álbum Fôlego. Eles disputam com Marcelo D2, André Abujamra, Velhas Virgens, A Cor do Som e BaianaSystem.

A dupla Anavitória concorre pela terceira vez ao Grammy, nas categorias Melhor álbum pop contemporâneo em língua portuguesa, por Cor, e Melhor canção em língua portuguesa, por Lisboa. As cantoras já foram vencedoras de ambas categorias em edições passadas. Emicida também é outro artista que concorre novamente ao prêmio, na categoria Melhor Canção em Língua Portuguesa, por Mulheres não têm que chorar. Na 21ª edição do evento, o rapper saiu vitorioso da categoria Melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa, com o disco AmarElo.

Por outro lado, esta edição do prêmio marca algumas estreias nacionais na competição, como o grupo de forró eletrônico Barões da Pisadinha, o trio curitibano Tuyo e o artista Chico Chico, filho da cantora Cássia Eller.

Um dos assuntos mais falados deste Grammy Latino, a inclusão do Funk como elegível para as categorias de música urbana, acabou não trazendo frutos na lista final, já que todos os indicados foram de fora do Brasil. Inclusive nas categorias do gênero está presente The Weeknd, esnobado pelo Grammy norte-americano, mas que concorre pela canção Hawaí, ao lado de Maluma, no Grammy Latino.

Já o sambista Martinho da Vila, além de concorrer na categoria Melhor álbum de samba/pagode, será agraciado com o Prêmio à Excelência Musical, uma honraria para músicos com valor da obra imensurável para a história da música latina. Junto com o músico brasileiro, serão homenageados os artistas Emmanuel, Sheila E. & Pete Escovedo, Fito Páez, Millie Quezada, Joaquín Sabina e Gilberto Santa Rosa.

Confira os principais indicados ao Grammy Latino 2022

Gravação do ano

Si hubieras querido - Pablo Alborán

Todo de ti - Rauw Alejandro

Un amor eterno (Versión balada) - Marc Anthony

A tu lado - Paula Arenas

Bohemio - Andrés Calamaro e Julio Iglesias

Vida de rico - Camilo

Suéltame, Bogotá - Diamante Eléctrico

Amén - Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo e Evaluna Montaner

Dios así lo quiso - Ricardo Montaner e Juan Luis Guerra

Te olvidaste - C. Tangana e Omar Apollo

Talvez - Caetano Veloso e Tom Veloso

Álbum do ano

Vértigo - Pablo Alborán

Mis amores - Paula Arenas

El último tour del mundo - Bad Bunny

Salswing - Rubén Blades e Roberto Delgado & Orquesta

Mis manos - Camilo

Nana, Tom, Vinicius - Nana Caymmi

Privé - Juan Luis Guerra

Origen - Juanes

Un canto por México, Vol. II - Natalia Lafourcade

El Madrileño - C. Tangana

Canção do ano

A tu lado - Paula Arenas

A veces - Diamante Eléctrico

Agua - Tainy & J Balvin

Canción bonita - Carlos Vives & Ricky Martin

Dios así lo quiso - Ricardo Montaner & Juan Luis Guerra

Hawái - Maluma

Mi guitarra - Javier Limón, Juan Luis Guerra e Nella

Patria y vida - Yotuel, Gente De Zona, Descemer Bueno, Maykel Osorbo e El Funky

Que se sepa nuestro amor - Mon Laferte e Alejandro Fernández

Si hubieras querido - Pablo Alborán

Todo de ti - Rauw Alejandro

Vida de rico - Camilo

Artista revelação

Giulia Be

María Becerra

Bizarrap

Boza

Zoe Gotusso

Humbe

Rita Indiana

Lasso

Paloma Mami

Marco Mares

Juliana Velásquez

Melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa

Cor - Anavitória

A bolha - Vitor Kley

Duda Beat & Nando Reis - Nando Reis e Duda Beat

Será que você vai acreditar? - Fernanda Takai

Chegamos sozinhos em casa vol1 - Tuyo

Melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa

Álbum rosa - A Cor Do Som

Emidoinã - André Abujamra

OXEAXEEXU - BaianaSystem

Assim tocam meus tambores - Marcelo D2

Fôlego - Scalene

O bar me chama - Velhas Virgens

Melhor álbum de samba/pagode

Rio: Só vendo a vista - Martinho Da Vila

Sempre se pode sonhar - Paulinho Da Viola

Nei Lopes, Projeto Coisa Fina e Guga Stroeter no pagode black tie - Nei Lopes, Projeto Coisa Fina e Guga Stroeter

Samba de verão - Diogo Nogueira

Onze - Vários Artistas

Melhor álbum de música popular brasileira

Canções d’além mar - Zeca Baleiro

H.o.j.e - Delia Fischer

Tempo de viver - Thiago Holanda

Bom mesmo é estar debaixo d’água - Luedji Luna

Do meu coração nu - Zé Manoel

Melhor álbum de música sertaneja

Tempo de romance - Chitãozinho e Xororó

Daniel em casa - Daniel

Patroas - Marília Mendonça e Maiara & Maraísa

Conquistas - Os Barões da Pisadinha

Pra ouvir no fone - Michel Teló

Melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa

Sambadeiras - Luiz Caldas

Do coração - Sara Correia

Orin a língua dos anjos - Orquestra Afrosinfônica

Eu e vocês - Elba Ramalho

Arraiá da Veveta - Ivete Sangalo

Melhor canção em língua portuguesa

A cidade - Chico Chico e João Mantuano

Amores e flores - Melim

Espera a primavera - Nando Reis

Lágrimas de alegria - Maneva e Natiruts

Lisboa - Anavitória e Lenine

Mulheres não têm que chorar - Ivete Sangalo e Emicida

