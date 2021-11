Camila Queiroz chora e diz que não tentou mudar final de Verdades Secretas

CG Camilla Germano

Na tarde desta quinta-feira (18/11), alguns minutos após fazer uma carta de despedida para a personagem Angel de Verdades Secretas, Camila Queiroz usou os stories do Instagram para agradecer os amigos e fãs pelo apoio após sua saída polêmica da novela da Rede Globo.

Com cara de choro, a atriz começa o vídeo dizendo que entendia a expectativa do público para que ela comentasse o caso. "Eu nunca tinha vivido nada parecido com isso, nunca tinha vivido tamanha exposição como essa", diz.

"Todas as vezes que tentaram colocar em polêmicas, em fofocas, eu sempre tentei fugir, tentei ficar na minha, mais reservada, não ter que ficar provando que eu tava certa ou provando meu lado da história pra alguém, mas dessa vez me jogaram aqui, eu não tenho o que fazer. Sei nem por onde que eu começo”, completou.

Muito emocionada Camila continuou dizendo que sempre procurou ter uma relação verdadeira com os fãs. "A primeira coisa que eu queria fazer é agradecer as mensagens dos meus amigos, as mensagens dos fã-clubes, dos fãs da novela, dos meus, porque, sem sombra de dúvida, esse apoio e esse carinho de vocês agora é fundamental", disse.

Quase uma hora depois a atriz continuou o pronunciamento dizendo que ainda não se sente pronta para falar sobre tudo o que aconteceu e como aconteceu. "Eu só queria pedir para que vocês não acreditassem nessas matérias que tão saindo por aí dizendo que eu tentei mudar o final da novela, isso não existe", ela disse.

Outra crítica da atriz foi ao fato de ter precisado postar uma foto em um médico para comprovar que não estava mentindo ao apresentar atestado médico para não comparecer as gravações da novela.

"Então gente, assim, muita mentira vai sair, muita mentira já tá saindo eu só peço que vocês não acreditem, isso não é verdade. E em breve, ou sei lá algum dia, eu espero conseguir me sentir mais forte para vir aqui falar com vocês e enquanto isso a gente vai criando forças aqui para voltar, para recuperar do choque", termina ela.

Entenda a polêmica

Na última quarta-feira (17/11) a TV Globo divulgou um comunicado à imprensa desligando Camila Queiroz da segunda temporada de Verdades Secretas - que já estava na fase final de gravações. Assim, o final da novela seria gravado sem a presença de Camila.

No texto da emissora há o argumento de que a intérprete de Angel "quis determinar o desfecho da personagem" e criou "demandas contratuais inaceitáveis” para terminar as gravações da temporada. No entanto, no comunicado oficial atriz ela afirma que "quando foi convidada para protagonizar a continuação da novela, a sinopse que lhe foi entregue era totalmente diferente dos rumos que a história tomou após o inicio das gravações. Mesmo assim, a atriz continuou gravando confiante de que o teor da trama seria encaminhado para o final original que havia sido combinado desde o princípio, conforme a empresa e seus funcionários prometiam para a atriz a todo tempo", diz o texto.

Hoje mais cedo, inclusive, a atriz deixou em seu Instagram uma bela homenagem à sua personagem de Verdades Secretas, Angel. "Desculpa não ter me despedido de você como você merecia, não me permitiram, mas no meu coração e na minha história, você sempre estará. Com amor e gratidão", disse ela na publicação.