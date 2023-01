Reese Witherspoon e Ashton Kutcher estrelam nova comédia romântica

CB Correio Braziliense

A Netflix divulgou, nesta quinta-feira (12/1), trailer e pôster oficiais da comédia romântica Na sua casa ou na minha?, estrelada por Reese Witherspoon e Ashton Kutcher. A produção tem estreia mundial marcada para o dia 10 de fevereiro.

O filme acompanha a jornada de Debbie e Peter, melhores amigos há 20 anos, durante uma troca de cidades: Debbie viaja a Nova York, onde Peter mora, e ele viaja a Los Angeles, onde ela vive, para cuidar do filho dela enquanto isso. Eles se hospedam na casa um do outro e passam a viver o cotidiano do melhor amigo durante uma semana. Os sentimentos que guardam um pelo outro desde que se conheceram, porém, podem vir à tona nessa troca.

Escrito, dirigido e produzido pela roteirista de O diabo veste Prada e Vestida para casar, o longa-metragem estreia mundialmente no dia 10 de fevereiro, pela Netflix. Jesse Williams, Zoë Chao e Steve Zahn também fazem parte do elenco liderado por Witherspoon e Kutcher.

