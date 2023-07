Etarismo: conheça famosos que já relataram ter sofrido preconceito

Od Observatório dos Famosos

Uma lista gigantesca de famosos, especialmente os que começaram ainda muito jovens na carreira pública, passaram pelo processo de transformação sob os olhos do público, e mesmo sendo um nome de relevância na mídia, se tornou alvo do chamado etarismo, um tipo de descriminação de idade baseada em estereótipos.

Há, inclusive, celebridades que já relataram ter enfrentado o tipo de preconceito e até mesmo já perderam oportunidade de trabalho por terem atingido – ou ultrapassado – a faixa dos 50 anos.

Abaixo, reunimos alguns famosos que já relataram ter sofrido etarismo na carreira. Confira:

Flávia Alessandra

A atriz Flávia Alessandra, muito conhecida pelas novelas na Globo, já desabafou sobre ter se tornado alvo do etarismo após ter publicado fotos apenas de maiô. A esposa de Otaviano Costa ressaltou como a sociedade enxerga de forma tão desigual o envelhecimento de homens e mulheres.

"É triste constatar que, aos 49 anos, uma mulher é julgada como velha enquanto os homens da mesma idade são vistos como galãs, exaltados nas mesmas circunstâncias. Meu desejo é que esse tipo de comentário não exista. Eu gostaria que as mulheres pudessem viver sem tantas críticas e que os homens se tornassem mais conscientes em relação às suas palavras. Além disso, é fundamental que nós, mulheres, tenhamos um pacto de paz, apoiando umas às outras. Se não houver apoio, que pelo menos não haja julgamento", afirmou, em um desabafo publicado no Instagram.

Suzana Alves

A atriz, que marcou os anos 90 como a personagem Tiazinha, também já desabafou publicamente sobre etarismo, ao repercutir um vídeo polêmico em que ex-estudantes do curso de Biomedicina haviam debochado de uma colega de classe, que entrou na faculdade aos 44 anos.

"Aqui vale reflexão do que sai da nossa boca, sem pensar, sem se aprofundar, sobre o perdão e que nunca devemos parar de sonhar e de realizar! Tenho 44 anos e só estou na minha segunda faculdade. Ainda tem muito chão pela frente, se Deus quiser!", disse ela, nas redes sociais.

Eliana

Uma das apresentadoras mais famosas da TV, a contratada do SBT, de 49 anos, desabafou sobre o preconceito com as mulheres após se tornarem mais velhas. "O preconceito com os mais velhos é um discurso recorrente, às vezes até levado como piada, mas a prática é considerada crime. (…) Seria tão bom e necessário garantir que as mulheres fossem avaliadas com base nas suas habilidades e experiência, nunca, jamais, pela sua idade ou aparência física", escreveu ela, nas redes sociais.

Madonna Rainha do pop, a cantora americana, de 64 anos, comentou sobre o preconceito que sofre por causa da idade, durante entrevista no talk show de Jimmy Fallon. Ela afirmou que costuma escutar das pessoas que é "ridícula", "não sabe envelhecer", e também que se "veste como uma adolescente", além de destacarem que a artista "não aceita a idade". Kadu Moliterno O ator, que é conhecido por diversas novelas na Globo e Record, acredita ser mais um nome na lista de artistas que sofre etarismo. Ele contou que já foi dispensado de um projeto de filme estrangeiro, por ser 20 anos mais velho que o papel no qual ele havia feito teste para interpretá-lo. "Não faz sentido! Passou dos 50 anos, eles nem olham o currículo, nem valorizam. A pessoa pode aparentar 50 anos, mas se tiver 70 não querem. Passei a sentir que quando falo a minha idade, não me chamam mais. A gente começa como garotão, depois passa a fazer marido, pai e se der sorte consegue papel de avô e bisavó. Não faz sentido você descartar os veteranos, que têm mais experiência e podem ajudar no set. A emissora que faz isso comete um erro muito grande", lamentou o ator, em entrevista à revista Quem. Mãe de Isis Valverde Nos últimos dias, Rosalba Nable, de 57 anos, mãe da atriz Isis Valverde, virou alvo de críticas após ter colocado um ponto final no relacionamento com um homem mais jovem, de 33, e desabafou sobre a proporção que o assunto tomou, onde foi alvo de críticas, e deu um show de empoderamento e autoestima. "Não dê aos outros essa força. Não dê aos outros a magia de te fazer feliz ou infeliz. Isso te pertence. Você é o marinheiro, você é dono do seu leme, você é dirigente da sua âncora. Não navegue em águas traiçoeiras. Mude seu rumo. Se aposse do seu destino. Tome conta da sua rota. Não permita que te naufraguem. Aprecie a tempestade sem dar poder a ela (mostre para a ‘raposa velha’ quem manda nessa zorra toda). Ame-se!", disparou ela, no Instagram. O post Etarismo: conheça famosos que já relataram ter sofrido preconceito foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos

