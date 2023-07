Investigação conclui que influenciador não morreu após cirurgias para parecer Jimin, do BTS

Od Observatório dos Famosos

(crédito: Reprodução/Instagram)

O influenciador digital Saint Von Colucci virou assunto na mídia no final do mês de abril, ao ter sido noticiado que ele morreu em um hospital localizado na Coreia do Sul, após passar por 12 cirurgias estéticas para tentar ficar idêntico ao cantor Jimin Park, do grupo BTS.

O objetivo do jovem era conseguir interpretar o astro K-pop em um seriado americano produzido para uma plataforma de streaming, e para isso, ele se submeteu a cirurgias plásticas no nariz, nos lábios, nas sobrancelhas, nos olhos e lifting facial, custeados em U$220 mil – equivalente a mais de R$ 1 milhão – com procedimentos estéticos em excesso.

Apesar da notícia que viralizou, uma reviravolta pode acontecer na história envolvendo o caso com o nome de Jimin, do BTS: há indícios que nada disso aconteceu, e que Saint Von Colucci supostamente não existe, segundo foi apontado pelo jornalista freelancer Raphael Rashid.

O motivo? A notícia, que havia sido publicada inicialmente pelo portal britânico Daily Mail, foi posteriormente removida. Os fatos do falecimento haviam sido apresentados por Eric Blake, suposto agente do jovem canadense, ao site. A notícia do falecimento dele foi repercutida com a mesma imagem repetidas vezes, onde ele surge olhando fixamente para a câmera com um fundo branco (veja a foto acima).

Diante das especulações, o jornalista Raphael Rashid constatou que, baseado em estudos, existem grandes chances da foto de Saint Von Colucci que morreu após tentar ficar idêntico com Jimin, do BTS, ter sido gerada por Inteligência Artificial.

O post Investigação aponta que influenciador não morreu após cirurgias para parecer Jimin, do BTS foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.