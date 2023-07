Ana Castela elogia PM de Minas: "A polícia daqui é foda, bicho"

RM Renato Manfrim — Especial para o EM

"Sintam-se seguros em todas as festas de Minas Gerais porque a Polícia Militar daqui é foda, bicho”, destacou a cantora Ana Castela, neste domingo (9/7), instantes antes de sua apresentação, que marcou o encerramento da 50ª Expo Frutal (Triângulo Mineiro).

A cantora, atual sensação do sertanejo, gravou um vídeo ao lado de policial militar do 69º Batalhão de Polícia Militar (BPM) tecendo vários outros elogios à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

“Obrigada demais por vocês sempre me ajudarem em todas as festas. A Polícia Militar de Minas Gerais, gente, me ajuda muito, muito, muito mesmo. Eu venho muito aqui pra Minas”, ressaltou a 'Boiandeira', em outra parte do vídeo que gravou no Parque de Exposições Os Idelistas, onde cantou pela primeira vez.

Por meio de suas redes sociais, o 69º BPM publicou nota comemorando a fala da cantora: "Ela pontuou que todos podem se sentir seguros em Minas Gerais, destacando o excelente trabalho desenvolvido pela PMMG", diz trecho da postagem.

