Em ascensão no cenário nacional, ator Jorge Guerreiro está em Justiça 2

CB Correio Braziliense

Jorge Guerreiro, ator em ascensão, está envolvido nas gravações da aguardada "Justiça 2", que se passa no DF. - (crédito: Divulgação Dai Schmidt)

O ator Jorge Guerreiro vem se tornando cada vez conhecido na indústria do entretenimento nacional, com setas para o internacional. O intérprete atualmente participa das gravações da segunda temporada de Justiça, série antológica original da Globoplay. Intitulada de Justiça 2, a narrativa se passa no Distrito Federal e tem elenco de atores renomados dos estúdios Globo, como Paolla Oliveira, Nanda Costa, Murilo Benício, Marcello Novaes e entre outros.

Adepto do Candomblé, com 41 anos, nasceu no subúrbio do Rio Janeiro, o ator ganha cada vez mais reconhecimento pelo magnetismo inegável dentro da indústria do entretenimento. A paixão de Jorge Guerreiro pela atuação o levou a seguir os estudos no grupo de teatro carioca Nós do Morro, dirigido por Guti Fraga. O espaço já revelou talentos como Babu Santana, Marcelo Melo Jr, Juan Paiva, Roberta Rodrigues, Jonathan Haagensen, Thiago Martins, entre outros.

O compromisso com a arte do palco o levou as escolas Teatro Le Monde e Atores Wolf Maia, ambas no Rio de Janeiro. Ao desembarcar na épica Escola Livre de Teatro (ELT), em Santo André, o intérprete teve o primeiro contato com o teatro paulistano. Após passar uma temporada, segue o caminho para a Escola de Arte Dramática, na Universidade de São Paulo. “O meu intuito era refinar ainda mais a linguagem artística que eu estava desenvolvendo, e o melhor lugar naquele momento pra mim era a Cidade de São Paulo” diz, Guerreiro, em nota.

Ao longo da carreira, Jorge demonstrou talento nas telas do audiovisual, com a participação de destaque em Rio Heroes, série dirigida por Luis Pinheiros para a FoxPremium, e inúmeros curtas-metragens de guerrilha como Ponto, Universos, O Olho e Apanhador, investindo em atuações sensíveis e cativantes. Nos palcos, o ator trabalha para inserir vida, profundidade e autenticidade nos personagens.

A série Justiça 2, da GloboPlay, é comandada por Gustavo Fernandez, diretor de Pantanal, e escrita por Manuela Dias, autora de Amor de Mãe, Justiça e Cordel Encantado.





Saiba Mais Cidades DF Clima seco no DF continua e umidade pode chegar a 20% nesta quinta

Clima seco no DF continua e umidade pode chegar a 20% nesta quinta Política "Nós derrotamos o bolsonarismo", diz Barroso no Congresso da UNE

"Nós derrotamos o bolsonarismo", diz Barroso no Congresso da UNE Brasil Avião que derrapou em pista de Florianópolis é retirado após quase 24 horas

Avião que derrapou em pista de Florianópolis é retirado após quase 24 horas Brasil Uma pessoa morre em consequência do ciclone no Rio Grande do Sul

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.