Grávida, Bruna Biancardi encara treino com personal e toma ‘bronca’ - (crédito: Reprodução/ Instagram)

Mesmo grávida de Neymar, Bruna Biancardi pretende ficar com o corpo em dia. Prova disso foi que ela publicou nesta segunda-feira (17/7), um pouco do seu treino.

Acompanhada de seu personal trainer Lucas Lacerda, ela mostrou um pouco do final dos exercícios. "Treininho feito! Lucas está me colocando na linha", disse Bruna.

"Aí, ó, não pode engordar nada, hein", brincou ele. "Já engordei bastante, né?", questionou Bruna. "Já está bom o peso que você ganhou", respondeu ele. "Está me queimando com todo mundo [risos]", disse ela.

Recentemente ela falou um pouco sobre as polêmicas que esteve envolvida nas últimas semanas, e garantiu que não se importa com a opinião dos outros.

