Jorge Aragão pede orações para iniciar tratamento contra câncer raro: ‘Confiante’ - (crédito: Reprodução/ Instagram)

A assessoria de imprensa de Jorge Aragão soltou um comunicado falando sobre o tratamento que o músico está iniciando para tratar de linfoma não-Hodgkin, um tipo raro de câncer.

Apesar da raridade da doença, o artista está confiante de sua plena recuperação. O anúncio da descoberta da doença foi feito no último sábado (15/7).

"O artista iniciará imediatamente seu tratamento e segue confiante sob os cuidados da hematologista Caroline Rebello e contando com o apoio, oração e energias positivas de todos para seguir tranquilo".

"Aragão manterá seus compromissos profissionais imediatamente à medida que for possível", finalizou a nota da equipe de Jorge Aragão.

