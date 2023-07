Quem é Luana, da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

SC Sofia Cunha - No Ataque

Aos 30 anos, Luana jogará a Copa do Mundo pela segunda vez - (crédito: Thais Magalhães/CBF)

Luana é uma das 23 atletas convocadas pela técnica Pia Sundhage para ir à Copa do Mundo de 2023, de 20 de julho a 20 de agosto, na Nova Zelândia e na Austrália. A volante é natural de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e começou a carreira no clube que carrega o nome da cidade natal. Atualmente, defende o Corinthians-SP e jogará o mundial pela segunda vez.

Trajetória de Luana



A carreira de Luana começou em 2010, no São Bernardo-SP. No ano seguinte, passou pelo São Caetano-SP e, em 2011, foi contratada pelo Centro Olímpico-SP. Lá, venceu o Campeonato Brasileiro em 2013.

Depois de quatro temporadas, a volante deu início à carreira internacional em clubes. Em 2015, ela foi para o Avaldsnes, da Noruega, e ficou por quatro anos. Em 2019, ela passou pelo Jeonbuk KSPO, da Coreia do Sul.

Em janeiro do ano seguinte, Luana se mudou para a França para defender o Paris Saint-Germain. Ela permaneceu na Europa por dois anos e meio e conquistou uma Liga Francesa (2020/2021) e uma Copa da França (2021/2022).

Em julho de 2022, a volante foi contratada pelo Corinthians-SP. No Timão, venceu uma Copa Paulista (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023). No ano em que foi contratada, o Corinthians venceu o Brasileiro, mas Luana estreou apenas em 13 de outubro.

Trajetória de Luana na Seleção



Aos 30 anos, Luana jogará a Copa do Mundo pela segunda vez. Ela vestirá a camisa 5.

A meio-campista conhece a sensação de defender as cores da Seleção. Ela esteve na Copa do Mundo de 2019 e na conquista da Copa América de 2022, além de torneios e amistosos. Ela só não esteve na Olimpíada de Tóquio, em 2020, por causa de uma lesão de ligamento cruzado no joelho esquerdo.

Ainda nas categorias de base, Luana disputou o Mundial Sub-17, em 2010, e o Mundial Sub-20, em 2012.

Reação da meio-campista à convocação

No Instagram, Luana agradeceu a torcida e se expressou:

Ficha pessoal

Nome: Luana Bertolucci Paixão;

Data de nascimento: 02/05/1993;

Naturalidade: São Bernardo do Campo (São Paulo);

Altura: 1,63m;

Posição: Meio-campista;

Clube atual: Corinthians-SP;

Clubes que já passou por: São Bernardo-SP, São Caetano-SP, Centro Olímpico-SP, Avaldsnes (Noruega), Jeonbuk KSPO (Coreia do Sul), Paris Saint-Germain (França) e Corinthians-SP;

Número da camiseta na Copa: #5

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.