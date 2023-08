Observatório dos Famosos

Zé Felipe rebate críticas após brincar com funcionaria: "Igual de cavalo" - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/ Instagram Zé Felipe

Zé Felipe, diante das críticas surgidas em relação a uma brincadeira envolvendo uma funcionária de sua casa, conhecida carinhosamente como Jana, decidiu esclarecer sua posição. Através de seus stories, o cantor abordou a controvérsia, salientando que as piadas se originavam do afeto que sentia pela mesma. Ele explicou: "Galera, saiu que eu tava debochando da Jana por causa da brincadeira dos dentes dela, que ela ta fazendo tratamento. A gente só brinca com quem a gente gosta, eu fui criado assim, aqui em casa é assim."

Expressando seu desagrado com as críticas, Zé Felipe afirmou que aqueles que o estavam condenando deveriam examinar suas próprias atitudes. Ele refletiu: "Deve ser um santo pra ta falando merda, faz coisa muito pior por aí e acha que é o dono da moral." O cantor também aproveitou para destacar a natureza lúdica da situação, reforçando que o intuito não era ofender, mas sim compartilhar momentos leves entre amigos próximos.

Virginia, a esposa de Zé Felipe, também tomou a iniciativa de abordar a questão através de suas redes sociais. Em um storie, Virginia mostrou um vídeo onde Jana, a própria funcionária, esclareceu o contexto por trás da brincadeira. Com um tom descontraído, Jana afirmou: "Deixa nossa vida de mão", e explicou que, de fato, havia extraído seis dentes e colocado-os de volta, considerando as críticas uma reação exagerada.

A polêmica surgiu após uma conversa entre Zé Felipe, Virginia e sua mãe, Margareth Serrão, onde Zé mencionou os dentes de Jana de maneira jocosa. Vale ressaltar que o tratamento dentário da funcionária havia sido um presente dado pelo casal.

????VEJA: Zé Felipe debocha da aparência de funcionária e a compara com um cavalo.



“Tá igual cavalo, só com quatro [dentes] em cima e quatro embaixo”. pic.twitter.com/73FNcTILWM — poponze (@poponze) August 17, 2023