Com estreia prevista para a próxima segunda-feira (8/1), o Big brother Brasil 24 já está em seus estágios iniciais com o anúncio, nesta sexta (5), dos nomes dos famosos que farão parte do grupo ‘Camarote’ da edição. Conheceremos ao todo 18 dos 26 participantes totais. Isso porque na dinâmica da nova edição, outros 14 nomes ainda vão ser anunciados no Fantástico, no domingo (7) e concorrem para até oito vagas.



Confira os lista dos camarotes anunciados nesta sexta

MC Bin Laden — Cantor (Camarote)



Jefferson Cristian dos Santos Lima, mais conhecido pelo nome artístico MC Bin Laden, é um cantor e compositor de funk. Natural da cidade de São Paulo (SP), o funkeiro de 30 anos estourou em 2015 com o hit Tá tranquilo, tá favorável, que o alçou ao estrelato no cenário musical.

De origem humilde, o MC conta que cresceu acompanhando os jogos do time do coração, o Santos Futebol Clube, pelo rádio do avô e que apenas teve a oportunidade de conhecer a Vila Belmiro, sede do clube, após o sucesso das músicas dele.

Yasmin Brunet — Modelo (Camarote)



Yasmin Brunet, 35, é modelo e empresária. Iniciou nas passarelas aos 13, quando desfilou na São Paulo Fashion Week. Filha da modelo veterana Luiza Brunet, Yasmin conta que é bastante competitiva, traço esse desenvolvido pela carreira que construiu no mundo da moda.



Ex-esposa do surfista Gabriel Medina, Brunet acrescenta ao depoimento se considerar uma “maluca do bem”. “Não tenho medo de ser quem sou. Sou uma pessoa muito verdadeira, autêntica e excêntrica”, define-se. Além disso, Yasmin é vegana e aposta em produtos de beleza cruelty-free para a marca de cosméticos Yasmin Beauty, da qual é empresária e idealizadora.



Vanessa Lopes — Dançarina e Criadora de conteúdo (Camarote)



E é claro que uma influenciadora não podia faltar no BBB 24. Vanessa Lopes, 22, é criadora de conteúdo para as redes sociais, em especial o TikTok, plataforma que a deixou conhecida pelas famosas dancinhas que são tendência no aplicativo. Nascida em Brasília, foi criada em Recife e, atualmente, mora na cidade de São Paulo.



Ligada aos conteúdos de maquiagem, rotina e vida fitness, a influencer não nega estar muito animada para cair de cabeça nessa experiência. “Gosto de me jogar em tudo que me aparece pela frente”, adiciona Vanessa, que também se descreve como uma mulher comunicativa e sociável. Conta que alguns de seus hobbies são estudar psicologia e buscar entender um pouco mais sobre a mente humana



Vinicius Rodrigues - Atleta paralímpico



O velocista Vinicius Rodrigues tem 29 anos participou dos Jogos Parapan-Americanos de Lima (2019) e das Paralimpíadas de Tóquio (2020), tendo conquistado medalha de prata para o Brasil.

Vinicius sofreu um acidente de trânsito na cidade de Maringá, aos 19 anos, teve parte da perna esquerda amputada. Quando estava no hospital recebeu a visita da atleta paralímpica Terezinha Guilhermina, que o apresentou ao atletismo.

Rodriguinho — Cantor

Aos 45 anos, Rodriguinho é cantor, compositor e produtor musical. Ele ganhou fama nacional na década de 1990 com o grupo de pagode Os Travessos. Em 2004, o músico saiu do grupo para seguir carreira solo e fez participações em filmes da Xuxa e na novela O Clone, da Rede Globo.

Com uma longa carreira de sucesso e hits como Tô te filmando. Rodriguinho confessa: “A única coisa que faltava na minha vida era um reality show”. Apesar da vida agitada de shows, ele se descreve como muito caseiro e gosta mesmo é de aproveitar com a esposa, os cinco filhos, duas netas e a família inteira.

Wanessa Camargo — Cantora

“Shine it on, shine it on, shine it on me”. A cantora Wanessa Camargo é a sexta anunciada do grupo Camarote do BBB24. Aos 41 anos de idade e com 24 anos de carreira, a artista marcou gerações com seus lançamentos e conta que gosta de se desafiar.

Wanessa seguiu os rumos do pai, o cantor Zezé Di Camargo, mas não sem antes se aventurar na dança e no teatro. Ela conta que aprendeu desde cedo a lidar com as críticas e opiniões contrárias por conta da profissão. “Na vivência fui me preparando e criando casca”, conta. Um dos maiores desafios do programa vai ser ficar longe dos dois filhos e da família: “É meu chão, minha base, meu tudo”.

